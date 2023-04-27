Как увеличить размер пенсии, если ее занизили

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Ошибка в расчетах может привести к занижению суммы пенсионных выплат. О том, что делать, если пенсия рассчитана неправильно, «Вечерней Москве» рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

По ее словам, россияне могут проверить свою пенсию на официальном сайте Социального фонда России (в СФР с января 2023 года входит Пенсионный фонд — прим. «ВМ»).

— Пенсия — это регулярные денежные выплаты, предоставляемые гражданам при достижении определенного возраста, наступления инвалидности, в случае потери кормильца, а также за выслугу лет и особые заслуги перед государством. Проверить пенсию по данным расчетам можно в калькуляторе на сайте СФР, а также на портале «Госуслуги», — сказала собеседница «ВМ».

Эксперт объяснила, почему гражданам могут выплачивать пенсию меньше, чем положено:

— Если пенсия не соответствует ожиданиям, вероятнее всего, часть информации о пенсионере не дошла до пенсионного органа. Следует запросить у территориального пенсионного органа информацию о расчете пенсии и узнать, что входит в данную сумму.

Как отмечает Спиридонова, если чего-либо не хватает, необходимо подать соответствующие документы в СФР для их учета при начислении пенсии. При отказе в перерасчете необходимо обратиться в суд.

Пошаговая инструкция, как оформить пенсию онлайн на госуслугах и сайте СФР, — в материале «ВМ».