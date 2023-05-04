Центральный кластер и «Квантум парк» МГТУ имени Н. Э. Баумана будут готовы летом следующего года

Фото: Департамент строительства города Москвы

Одним из старейших и крупнейших технических вузов страны является МГТУ имени Н. Э. Баумана. Сегодня большинство корпусов образовательного учреждения уже не полностью соответствует потребностям активно развивающегося вуза. В связи с этим правительством РФ совместно с правительством Москвы было принято решение о строительстве нового кластера.

— Было очень важно подобрать территорию в непосредственной близости от действующих зданий вуза. Здесь появится около 170 тысяч квадратных метров новых площадей и 14 новых корпусов, — говорит руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Это центр биомедицинских систем и технологий и инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем.

— Сердцем проекта развития территории МГТУ имени Баумана станут Центральный кластер и «Квантум парк» общей площадью 65 тысяч квадратных метров. Готовность объектов составляет порядка 20 процентов, сейчас здесь идут монолитные работы. Строительство планируем завершить к лету 2024 года, — отмечает Рафик Загрутдинов

Общая площадь Центрального кластера составит 50,5 тысячи квадратных метров. Пять зданий разместятся на общем стилобате площадью более 12 тысяч квадратных метров. Здесь будут проводиться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, в том числе исследования в области искусственного интеллекта, будут создаваться системы предотвращения киберугроз. Рядом расположится «Квантум парк». В этом уникальном пятиэтажном здании будет размещено высокоточное и высокочувствительное оборудование для различных лабораторий.

— Перед началом строительства проведены исследования, в ходе строительства будут смонтированы специальные маты, которые защитят здание от вибрации и шума. Здесь также разместятся коворкинги и аудитории для студентов, — рассказал глава ведомства.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Также здесь будет смонтирован уникальный для России оптоволоконный экструдер, предназначенный для изготовления изделий из полимерного сырья на основании технологии продавливания расплавленных гранул через формующие отверстия.

До конца года завершится реставрация двух уникальных зданий кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана — Фанагорийских казарм и химической лаборатории. Здание Фанагорийских казарм было возведено в середине XVIII века. Последняя реконструкция проводилась в 1930-х годах. Со стороны Бауманской улицы также сохранилась чугунная ограда XIX века, которая также будет отреставрирована. Готовность объекта составляет 75 процентов. В здании будут размещены выставочно-образовательное медиапространство, приемная комиссия, отдел публикационной активности, клуб выпускников, зал защиты диссертаций.

Более чем наполовину выполнена реставрация здания химической лаборатории. Здесь будет расположен многофункциональный библиотечный корпус с поточными аудиториями, компьютерными классами, конференц-залами, преподавательскими, профессорскими и другими помещениями для организации учебного процесса, демонстрации современных разработок и проведения научно-образовательных форумов.

Еще одной изюминкой концепции развития территории МГТУ имени Н. Э. Баумана станет новый велопешеходный мост. Он будет дополнительной связкой для двух столичных районов — Басманного и Лефортово. Ключевой элемент конструкции и главное украшение моста — смотровая площадка-амфитеатр над водой. На спусках к набережным будут смонтированы пандусы, лифты и лестничные сходы.

Протяженность моста составит около 300 метров. Проектом предусмотрено устройство двух лифтов, пандусов, пешеходных дорожек и площадок. На Рубцовской набережной мост выйдет к учебно-лабораторному корпусу МГТУ имени Н. Э. Баумана, с противоположной стороны на Госпитальной набережной — к строящемуся зданию общежития университета.

— Новое сооружение соединит пешеходные маршруты и станет дополнительной связью между районами Басманный и Лефортово. Конструктивные особенности моста позволят решить проблемы маломобильных групп населения, проживающих вблизи зоны размещения объекта. Завершить строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию запланировано в 2025 году, — говорит Рафик Загрутдинов.