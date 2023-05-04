В столичных семейных центрах помогут справляться с буллингом

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Поддерживать уважительные отношения с окружающими важно для комфортной жизни в обществе. Но что делать, если вы столкнулись с постоянным и необоснованным агрессивным поведением со стороны другого человека? Как психологи помогают справиться с буллингом, рассказывает специалист семейного центра «Планета Семьи» Марина Карпова.

Буллинг — это систематическое угнетение другого человека, с которым может столкнуться каждый. Но чаще всего именно дети и подростки подвергаются насмешкам и притеснению со стороны сверстников. Последствия могут быть различными: от низкой самооценки до нервного истощений и чувства недоверия к окружающим.

— Вербальный буллинг может проявляться через обидные и оскорбительные слова. К человеку могут применять и физическое насилие. Иногда ребенка или взрослого «изгоняют» из группы, исключают из круга общения и изолируют. Это — вид психологического угнетения, — объясняет Марина Карпова.

Почему возникает травля?

Причин враждебного поведения может быть много. Это и низкая самооценка агрессора, и его стремление быть в центре внимания, личная неприязнь к объекту насмешек, конфликты в семье и так далее. Каждый случай индивидуален, и необходимо всесторонне рассматривать ситуацию, чтобы делать какие-либо выводы.

— Общее для всех случаев — тот, кто подвергается буллингу, не несет за него ответственность. Нередко в практике встречаются ребята, которые винят себя, им кажется, причина в них. Но это не так, — отмечает специалист.

Работа с детьми

Преодолеть негативное влияние можно благодаря индивидуальным встречам с психологом и групповым тренингам. Специалисты семейных центров проводят интерактивные лекции и ролевые игры, которые помогают детям развивать социальные и эмоциональные навыки. Важно научить ребят уважительному общению и конструктивному диалогу. В комплексе такая работа позволяет повысить самооценку.

— Важна и профилактика буллинга среди детей и подростков. Воспитывая уважение к окружающим, их чувствам и личным границам, помогаем выстраивать крепкие и здоровые отношения, — добавляет Марина Карпова.

Когда подростки сталкиваются с травлей, особенно важна позиция мамы и папы. Специалисты семейных центров проводят консультации и тренинги, рассказывают родителям о мерах, которые можно предпринять. Психологи объясняют: лучшее решение — это поддержка. Именно забота и любовь могут помочь преодолеть трудности.

— Родители становятся опорой в непростые моменты. Поэтому так важно, чтобы взрослые выражали безусловную поддержку, — уверена специалист.

Травля в социальных сетях

Общение в интернете стало неотъемлемой частью современной жизни. Не имея четких правил, социальные сети часто становятся площадкой для буллинга. В семейных центрах проходят мероприятия, посвященные виртуальному этикету и безопасности в глобальной паутине. Ребят учат не только осмотрительности, но и ответственности за свои слова.

В семейный центр обратилась Ольга, мама 13-летней Алисы. Женщина была обеспокоена отношениями дочери со сверстниками в новой школе.

— Мы переехали в другой район. У Алисы никак не складывались отношения с одноклассниками, ребята были враждебно настроены к дочке. Подшучивали и часто грубили, даже в интернете нашли ее страничку и писали гадкие комментарии. Никто не хотел дружить, садиться за одну парту, — рассказывает Ольга.

Девочка беспокоилась и переживала, не понимала причину поведения одноклассников. Учиться в такой атмосфере Алисе было сложно, ходить в школу совсем не хотелось.

В семейном центре Алисе предложили посещать психологические консультации и подростковый клуб. Постепенно школьница научилась выстраивать диалог с ровесниками и смогла найти подход к одноклассникам.

— Если ребенок или взрослый подвергается буллингу, важно не молчать о проблеме, а попросить о помощи. Нужна поддержка родителей, друзей, учителей или психологов. Поэтому, если вдруг вы сами или кто-то из ваших близких столкнулся с постоянным агрессивным поведением со стороны окружающих, медлить нельзя. Стоит скорее обратиться к специалистам семейных центров. Сделать это можно лично, придя в ближайший центр, или через наш интернет-портал, — заключает Марина Карпова.

Узнать подробнее о буллинге и способах борьбы с ним можно здесь.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.