«Наши бойцы просто красавцы»: певица Юта — о патриотизме, концертах в зоне СВО и цензуре

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Певица Юта (Анна Осипова) с 2014 года ездит с концертами на Донбасс. После начала специальной военной операции в прошлом году она стала одним из самых любимых артистов на фронте, вы ступая даже на передовой. Сегодня у Юты стартовал гастрольный тур «За жизнь!». «Вечерняя Москва» пообщалась с певицей и узнала подробности.

— Анна, почему вы выбрали для своего гастрольного тура название «За жизнь!»?

— Потому что и мои музыканты выбрали свой путь — жить в интересах своей страны. Поддерживать своих. И ничего не ждать взамен. Именно это делает нас счастливыми, и мы на концертах делимся своим счастьем!

— Ваш новый альбом называется «Струна». Расскажите об истории его создания. Чем объединены все новые песни?

— Работа над альбомом началась в 2018 году. Все песни, конечно, про любовь: к Родине, к дому, к бабушке, к жизни... А в аранжировках использованы только живые инструменты.

— Вы часто выезжаете с концертами в зону СВО, до этого — в Сирию. Не страшно ли вам работать так близко к передовой?

— Нет, не страшно. Страшно, когда на гражданке человек от усталости начинает погружаться в безысходность и неверие. Страшно, когда внук орет на бабушку. Страшно, когда надо играть этюд Шопена на экзамене, а ты все забыл (это мой кошмарный сон пианиста!). А выступать там — не страшно.

— Когда вы впервые поехали на концерт в зону боевых действий, какие чувства испытывали?

— Столько мыслей в голове проносилось: «Все не как в кино! Хорошо, что поехала! Парни — красавцы! Когда уже снова сюда? Что им привезти в следующий раз?» Четко могу сказать — жизнь после первой поездки уже не могла быть прежней.

— Война — это дело мужчин, и патриотические песни тоже часто исполняют мужчины. А чем отличается женский взгляд на военные события?

— Я не считаю, что война — это дело мужчин! Это народное дело. Патриотические мотивы зачастую реализованы женщинами более мощно. Вообще, женщина держит на плечах мир. И народ. А мужчина реализует то, на что его вдохновила женщина. Мужчина погибает на войне… Он заведомо осознает степень риска, когда берет в руки оружие. И под угрозой гибели мужчина совершает великие подвиги. Так устроен мир.

— Какова роль музыки и искусства в целом в переломные времена?

— Искусство создает образ хорошего будущего, дарит надежду на него. Оно придает смысл жизни, как бы пафосно это ни звучало, и особенно в трудные времена. Вот, например, песня: она короткая, длится минуты четыре. Но если она сделана правильно и с душой, она поселится в сердце человека надолго. И зазвучит сквозь десятилетия внутри, и хорошо человеку будет с песней. И надежда будет жива.

— По вашему мнению, культура в государстве должна нести воспитательную функцию? Сейчас в нашей стране так?

— Культура — это вообще почти все, что нас окружает. Материальная, духовная, социальная, физическая, в конце концов. Это опыт, однако пленный человечеством тысячелетиями. Воспитание — всегда манипуляция с целью добиться нужного поведения и образа мышления «ученика». Ваш вопрос, думаю, касается роли искусства в процессе воспитания. Искусство скорее не воспитывает, а напитывает.

— Патриотизм — часть нашей культуры. Это чувство, получается, тоже не воспитать?

— Патриотизм — это любовь и самоотверженность, готовность к служению. Можно ли воспитать любовь? Нет. Можно только напитать человека этим чувством. А вот самоотверженность воспитать можно. Но что самоотверженность без любви? Показуха и не более…

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

— Сейчас много говорят о цензуре. Вы считаете, она нужна в искусстве?

— У цензуры очень плохой пиар! Находиться в рамках никому не хочется. Однако по жизни всем, знаете ли, приходится. Закон — те же рамки. Когда их нет, велика опасность получить анархию. Рамки в какой-то степени вынуждают работать на благо общества. Понимаю, заниматься созиданием по принуждению никому не хочется. Но и творчество не сплошь состоит из трепетного полета, зачастую это еще и тяжелый кропотливый труд. Понимаете, нам всем хочется жить в мире и спокойствии, нам необходима здоровая среда. Для меня, например, использование обсценной лексики в собственных песнях неприемлемо, я мать троих детей. Они же могут и спросить потом: «Мам, а это как?»

— Но если нужна цензура, кто будет осуществлять отбор? Худсоветы?

— Сегодняшний худсовет пойдет вразрез с требованиями того же шоу-бизнеса. Ведь худсовет не продается, а дает объективную оценку творчеству. Будет ли отношение к худсовету негативным со стороны представителей шоу-бизнеса? Конечно! Вы даже не представляете, насколько.

Но власть хорошо выучила уроки истории. Возвратить цензуру в том виде, в котором ее знали наши родители, вряд ли будет уместно и правильно. Все-таки мы живем в открытом обществе, и у нас есть возможность сравнивать. Но люди сегодня тянутся к свету, и в дальнейшем, я верю, это движение будет объединять все больше и больше людей.

— В начале своего творческого пути вы относились к рок-музыке как к протесту?

— Нет. Мне просто нравится звук, энергия, тяжесть и движение рока! Я получала удовольствие от причастности к этому модному и современном течению. Рок-музыка — это не столько протест, сколько ответ на глубинный запрос общества.

ДОСЬЕ

Юта (Анна Осипова) родилась 20 июня 1979 года в Екатеринбурге в семье джазового музыканта и академической певицы. Окончила Гнесинское музыкальное училище и в 1999 году начала карьеру певицы. С 29 апреля 2022-го ведет авторскую радиопрограмму «уЮтная гостиная». 10 марта 2023 года получила звание заслуженной артистки России.

Снялась в сериале

Юта стала автором саундтреков к сериалу «Солдаты». В проекте звучат ее песни: «Жили-были», «Та самая девчонка» и другие. Кроме того, певица и сама снялась в одном из эпизодов.

Семейная трагедия

В ноябре 2006 года Юта вышла замуж за режиссера и кинопродюсера Олега Осипова. 3 октября 2007 года у пары родился первенец Анатолий, а 30 июля 2010 года появились на свет двойняшки Екатерина и Мария. В 2011 году Олег Осипов скончался на 42-м году жизни от кардиосклероза. Юта до сих пор не встретила новую любовь. По словам певицы, она часто встречает ярких мужчин, но на спутника жизни никто не тянет

Не училась в музыкальной школе

В детстве Юта активно занималась спортом: плаванием и художественной гимнастикой, а еще училась играть на флейте. В 11 лет неожиданно для всех решила освоить фортепиано.

Через несколько лет она уже приехала в Москву, чтобы поступать на фортепианное отделение Гнесинского музыкального училища, ни дня не проучившись в обычной музыкальной школе

Борьба за наследство

После смерти мужа среди его родственников завязалась настоящая война за наследство. Исполнительница призналась, что не желала участвовать в этом «безобразии», а потому не стала ввязываться в конфликт. Юта предпочла охранять покой своей семьи. В результате она осталась без наследства, хотя и была претенденткой первой очереди.

Почетное звание

В марте 2023-го Юта удостоилась звания заслуженной артистки России. Церемония награждения прошла в Центральном академическом театре Российской Армии. К слову, этот день совпал с днем рождения отца звезды Владимира Семина. Родитель отметил, что признание его дочери стало для него лучшим подарком.

Лада тоже поет

У певицы живет овчарка Лада, которая, по словам хозяйки, умеет петь и жутко злится, когда ее пытаются гладить чужие.