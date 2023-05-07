Какие виды пенсий существуют

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Пенсия — важная мера поддержки населения государством. Правительство предусмотрело выплаты для разных уязвимых социальных групп. Какие пенсии существуют в России и условия их получения — в материале «Вечерней Москвы».

Страховая пенсия

На этот вид социальной поддержки могут претендовать все, кто достиг пенсионного возраста, получил инвалидность или лишился кормильца.

Страховая пенсия призвана компенсировать нетрудоспособному человеку часть его зарплаты. Деньги начисляются только россиянам, накопившим нужный для этого страховой стаж.

К страховой пенсии добавляется сумма, которую правительство постоянно повышает, ориентируясь на то, насколько обесценился рубль.

Различают несколько видов:

по старости. Рассчитывать на финансовую помощь государства могут мужчины, которым исполнилось 65 лет и женщины, достигшие 60 лет. Этот вид выплат получат только те, кто имеет достаточный срок страхового стажа и минимальную сумму пенсионных баллов. Когда человек достигает нужного возраста, накопленные баллы умножаются на текущую стоимость единицы. При нехватке стажа или баллов, человеку будут платить социальную пенсию;

Рассчитывать на финансовую помощь государства могут мужчины, которым исполнилось 65 лет и женщины, достигшие 60 лет. Этот вид выплат получат только те, кто имеет достаточный срок страхового стажа и минимальную сумму пенсионных баллов. Когда человек достигает нужного возраста, накопленные баллы умножаются на текущую стоимость единицы. При нехватке стажа или баллов, человеку будут платить социальную пенсию; по инвалидности. Поддержку получают люди, которые имеют подтвержденную инвалидность, при наличии любого трудового стажа.

Поддержку получают люди, которые имеют подтвержденную инвалидность, при наличии любого трудового стажа. по потере кормильца. Деньги платят семье, в которой скончался человек, приносивший доход. Члены семьи же не могут работать сами из-за определенных обстоятельств. Условия получения — усопший был официально трудоустроен не менее одного дня.

Накопительная пенсия

Сумма складывается из тех денег, которые отчислял из зарплаты человека работодатель. Взносы инвестируются и находятся в государственном или коммерческом фонде (по выбору гражданина).

Государственная пенсия

Государственную пенсию в основном платят представителям определенных профессий, а также жертвам катастроф и войн. Это военные, космонавты, пилоты, чиновники. Она также выделяется по старости, инвалидности, потере кормильца. Но есть еще выплаты за выслугу лет.

Социальная пенсия

Получают люди, которые не смогли набрать нужный для страховой пенсии стаж: пожилые, люди с ограниченными возможностями здоровья, потерявшие кормильца.