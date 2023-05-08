Топ-5 средств защиты от комаров

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После дождливой погоды, которая будет сопровождать москвичей в начале мая, ученые прогнозируют пик активности комаров. «Вечерняя Москва» узнала, как защитить себя от кровососущих насекомых.

Комары в столице традиционно начинают просыпаться ближе к майским праздникам, отмечает биолог Роман Хряпин. Причина проста: к этому времени обычно повышается температура воздуха. Однако в этом году потепление пришло в Москву чуть раньше срока, поэтому и кровососущие насекомые уже начали просыпаться.

— В столице и ближайшем Подмосковье комары уже встречаются и сейчас. Но их пока совсем немного: это связано с резким майским похолоданием, — рассказывает «Вечерке» Хряпин. — Из-за дождей сейчас наблюдается высокая влажность воздуха. Из-за этого комары еще вялые и не способны проявлять агрессию к своим жертвам. Поэтому пика их активности надо ожидать через неделю или две.

По словам эксперта, продлится этот пик до конца мая и первых недель июня.

— Дальнейший исход событий будет зависеть от температуры воздуха и влажности, — отмечает Роман Хряпин. — Сухую жаркую погоду комары так же не переносят, как и холод. Им намного комфортнее при теплой и влажной погоде.

Надо сказать, что именно в такой период количество насекомых становится самым высоким за сезон. И их активность, соответственно, увеличивается.

По словам специалиста, идеальные условия для кровососов — это 18–22 градуса тепла.

— К слову, в разных районах столицы ситуация с комарами может отличаться, — добавляет Роман Хряпин. — Это связано с тем, что в некоторых частях города больше парковых и рекреационных зон, которые и становятся очагами распространения кровопийц.

Так что если вы живете рядом с зелеными территориями, запасайтесь средствами защиты от комаров.

Всем известно, какой неприятный зуд появляется после комариного укуса. Чтобы снять эти симптомы, место укуса нужно правильно обработать.

— Если у вас нет каких-либо специализированных средств, то используйте любые антисептики, — рассказывает «Вечерке» дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано. — Это может быть спирт, водка, одеколон и так далее. Кроме того, можно использовать подручные средства: подорожник, календулу, алоэ. Если в течение 15–20 минут место укуса увеличивается в объеме и появляется краснота, примите антигистаминный препарат.

Дерматолог отмечает: не стоит игнорировать негативные последствия укуса. Если состояние ухудшается, нужно вызвать скорую помощь — есть риск возникновения очень сильной аллергической реакции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Дубинин, врач- дезинфектолог:

— В Москве период активности комаров приходится на период с мая по октябрь. Насекомые активны ночью, основная их жизнедеятельность происходит с сумерек и до рассвета. Они избегают освещенных мест, холодов, ветров, держатся в тенистых влажных пространствах и помещениях.

КСТАТИ

Кожа человека излучает яркий красно-оранжевый свет для насекомых, его-то и распознают комары. Они избегают фиолетового, зеленого, белого и синего цвета, через которые сигналы передаются слабее.

ФАКТ

Изначально комаров привлекает наличие в воздухе углекислого газа — они слетаются на его запах. Затем ориентируются в поиске жертвы на свое зрение. Чаще всего комары кусают людей с первой и второй группами крови.

ТОП-5 эффективных средств защиты

Фумигатор

Надежным вариантом станут антимоскитные спирали — фумиганты. Благодаря содержащимся в их дыме веществам они блокируют дыхательную систему насекомых и убивают их. Помогут также и электрофумигаторы, которые вставляются в розетку, нагреваются и испаряют со специальных пластин вещества, уничтожающие насекомых. Стоят они от 350 рублей.

Фонарик-ловушка

Существуют также приспособления, которые выглядят как фонари-ночники, — электроловушки. Комары, которых привлек свет в темное время суток, попадают на металлическую сетку, подключенную к источнику напряжения, где и погибают. Цена — от 155 рублей.

Ароматные масла

Отпугнуть комаров помогут эфирные масла, например из лаванды, эвкалипта, герани, мяты и других трав. Растворы из них можно нанести на кожу или пропитать ими несколько салфеток, а затем разложить их по дому.

Масла можно добавить в ароматические свечи, аромалампы или нанести на специальные браслеты, пары которых под воздействием тепла нейтрализуют запах углекислоты, выделяемой нашим телом, благодаря чему комар не чувствует человека. Еще одним способом защиты может стать запах кедрового масла.

Домашние растения

Для защиты от насекомых подойдут некоторые виды растений. Так, например, на подоконнике можно посадить цитронеллу, которая входит в состав многих средств от комаров. Ну а если нет желания возиться с землей и посадками, то можно расставить по квартире сухие пучки полыни или веточки базилика. Также своим запахом отпугивают кровососущих ваниль, листья черемухи.

Цитрусы

Эффективным в борьбе с комарами может быть лимон (на фото вверху). Насекомые негативно воспринимают аромат цитрусов. Их насыщенный запах вызывает дезориентацию в пространстве и лишает комаров способности почувствовать человеческую кровь