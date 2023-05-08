Покупка, подписка или лизинг: автоэксперт Гудков назвал самые выгодные варианты владения машиной

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В России автомобиль можно не только купить, но и взять в кратковременную аренду (каршеринг), арендовать посуточно или на долгий срок, оформить подписку или воспользоваться лизингом. Нередко предлагающие такие услуги компании уверяют, что их вариант будет выгоднее, чем покупка собственного автомобиля. Так ли это на самом деле, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Как отметил собеседник «ВМ», для регулярной езды наиболее выгодным вариантом остается личный автомобиль.

— Мы уже примерно три года назад все посчитали, сравнили собственную машину, лизинг, каршеринг, такси, машину по подписке на долгий срок. Если кратко резюмировать, то самым выгодным вариантом оказался свой личный автомобиль. Можно обсуждать нюансы вроде пробега и частоты использования. Но если машина эксплуатируется постоянно, то личное авто — самый выгодный вариант, — уверен эксперт.

У этого факта есть простое объяснение, заметил специалист: и в случае личного владения, и в случае других вариантов есть автомобиль, который стоит денег. Но, приобретая машину в собственность, человек несет только расходы на его содержание и обслуживание. Во всех других случаях расходы на машину заложены в цену услуги, но, кроме того, в схему добавляются выгодоприобретатели, которые отдают автомобиль в коммерческих целях и хотят на этом заработать, пояснил Гудков.

Если автомобиль нужен от случая к случаю, то нужно оценивать конкретную ситуацию, отметил Гудков.

— Если вам автомобиль нужен раз в год съездить в отпуск, то тут будет выгоднее аренда. Если вы ездите относительно регулярно, но не так часто, чтобы покупать машину, можно прибегнуть к услугам такси. Но при поездках в час пик резко теряется выгода от такси, потому что тариф динамический и в час пик он сильно растет. А вот если вы ездите ночью, то это может быть самый выгодный вариант. Если ездите не очень часто и хотите полноприводный кроссовер, на первый план выходит аренда или каршеринг, — заметил собеседник «ВМ».

Лизинг — один из вариантов кредита на автомобиль, при котором в процессе выплат автомобиль не принадлежит передвигающемуся на нем человеку, но может перейти в его собственность после окончания действия договора, объяснил специалист. Этот вариант актуален для юридических лиц, однако есть категория физических лиц, которые маскируются под юридические и, прикрываясь своими предприятиями, берут машину в лизинг. У лизинга есть льгота по налогам, и сам автомобиль стоит несколько дешевле, но его выкуп по окончании договора обычно сопряжен с трудностями, подчеркнул Гудков.

Машина по подписке — тоже вариант скорее для юрлиц, уверен специалист.

— В случае автомобилей по подписке речь идет о довольно больших суммах за пользование авто — десятки тысяч рублей в месяц. Для большинства граждан это не имеет смысла. А вот если у компании есть какой-то проект, который требует, условно говоря, 10 автомобилей на полгода или год, то тут вполне возможно, что не имеет смысла связываться с покупкой или лизингом, и лучше взять машину по подписке, — рассказал собеседник «ВМ».

Гудков подчеркнул, что, покупая автомобиль в кредит, нужно готовиться к переплатам. Даже если финальная стоимость выплат по кредиту якобы не отличается от цены машины, банки маскируют переплаты под видом дополнительных услуг: например, страховки или других продуктов, заключил эксперт.