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Приметы и советы

Как выбрать хорошую сковороду: правила, о которых знает не каждая хозяйка

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как выбрать хорошую сковороду
Фото: https://pixabay.com/

Вкус и качество пищи во многом зависят от сковороды, на которой она была приготовлена. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Оксаны Кизилашвили, как выбрать хорошую кухонную утварь.

Основные правила

По ее мнению, при выборе сковородки важно:

  • определить вид покрытия;
  • изучить бренды;
  • почитать отзывы;
  • ознакомиться с правилами эксплуатации.

По словам специалиста, в первую очередь нужно отказаться от тефлоновых сковородок и заменить их посудой с другим покрытием.

— Если домохозяйки хотят сковородку с безопасным покрытием, нужно отказаться от тефлона. Стоит отдать предпочтение чугунным или эмалированным. Эти варианты гарантируют безопасность во время приготовления пищи, а также хорошее качество готовых блюд, — считает Кизилашвили.

Как отметила эксперт, также нужно изучить бренды, которые представлены на рынке, и почитать отзывы о производителях. Это позволит сэкономить деньги и выбрать лучшие варианты.

Кроме того, эксперт предупредила, что важно не только выбрать качественное покрытие, но и изучить правила техники использования посуды.

— Например, чугунную перед использованием необходимо обработать маслом и прокалить. Эти манипуляции помогут сделать новую сковородку пригодной к работе, — завершила специалист.

При правильной эксплуатации чугунные сковородки прослужат долгие годы, подчеркнула собеседница «ВМ».

— На данный момент я меняю всю тефлоновую посуду на чугунные аналоги, заменяю посуду на полезную. По моему опыту, неважно, дорогая или недорогая тефлоновая сковорода. Они одинаково быстро приходят в негодность. Тефлон царапается уже через полгода. Мы его едим вместе с пищей, а это очень вредно для организма, — предупредила Кизилашвили.

Собеседница «ВМ» отметила, что дно сковородки должно быть толщиной не менее восьми миллиметров, чтобы еда не пригорала. А толщина стенок должна составлять не менее пяти миллиметров.

Характеристики плиты также влияют на выбор сковородки. Например, для индукционной плиты у кухонной утвари должна быть специальная отметка в инструкции. А на газовой и электрической плите можно готовить на любых видах сковород, подчеркнула специалист.

Также эксперт по домоводству объяснила, как выбрать идеальную ручку и крышку для сковородки.

— У качественных сковородок ручка не должна нагреваться. А в крышке обязательно должна быть дырочка для пара. Иначе влага будет собираться внутри сковороды и еда будет тушиться или вариться, а не жариться, — рассказала Кизилашвили.

Кизилашвили подытожила, что самое лучше покрытие для сковородки — это антипригарные безтефлоновые покрытия. Там содержатся другие, менее вредные металлы. Многие фирмы отмечают такие покрытия маркировкой «безопасное».

Чек-лист по выбору идеальной сковородки

  1. Важно узнать, подходит ли сковородка для вашей плиты. Например, для индукции подходят не все виды покрытия.
  2. Покрытие сковородки не должно содержать тефлон.
  3. Отдавайте предпочтение чугунным сковородкам.
  4. Тщательно изучите отзывы покупателей на понравившиеся модели.
  5. Ручка сковородки не должна нагреваться.
  6. В крышке обязательно должна быть дырка для выхода пара.
  7. Еда не будет пригорать в сковородке, дно которой не менее восьми миллиметров, а стенки — от пяти.
посуда Домохозяйки
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