Агония Гитлера: документы о последних днях фюрера опровергают некоторые мифы

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Документы о последних днях фюрера и деталях его самоубийства содержатся в материалах ФСБ, рассекреченных накануне Дня Победы. Заглянем в эти свидетельства, опровергающие некоторые мифы...

Федеральная служба безопасности опубликовала новую порцию архивных документов, из которых благодаря показаниям личного адъютанта Гитлера — штурмбанфюрера СС Отто Гюнше (см. ДОСЛОВНО) становится более ясной картина последних дней фюрера в его берлинском бункере под зданием рейхсканцелярии.

После ареста в 1945 году Отто Гюнше рассказал, что в последние дни перед самоубийством Гитлер находился в подавленном состоянии. И на это повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, фашистам не удалось прорвать кольцо вокруг Берлина, на что Гитлер очень надеялся. Во-вторых, фюрер прочитал телеграмму Германа Геринга, который сам себя назначил преемником. Вдобавок Гитлеру доложили, что рейхсфюрер Генрих Гиммлер вообще предложил капитуляцию перед войсками Запада, чтобы таким образом продолжить войну с Красной армией.

«В последний миг пред смертью он все время находился в состоянии страха перед возможностью неожиданно попасть в руки к русским», — говорится в документе.

По словам доцента исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрия Борисенка, часть документов была обнародована еще в 2022 году. Тогда ФСБ предала гласности материалы следственного дела в отношении бывшего личного пилота Гитлера группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура.

— Речь шла о личном пилоте Гитлера с 1932 года Гансе Бауре, — говорит историк. — Он был одним из приближенных лиц Гитлера. В декабре 1945 года на допросе он рассказал о последних днях нацистского лидера. В показаниях Баура расставлено все очень четко. Что он встретился с Гитлером вечером 30 апреля. Просил подарить ему одну из самых ценных картин, которые висели в апартаментах Гитлера. Чуть ли не полотно Рембрандта. Фюрер рассказал, что он собирается уйти из жизни. Вместе со своей любовницей Евой Браун, с которой он узаконил отношения перед смертью.

Показания Баура лишний раз подтверждают давно известную историкам истину, что Гитлер покончил с собой именно 30 апреля 1945 года в Берлине. Тем самым опровергаются конспирологические версии о том, что Гитлер якобы оказался после войны в Южной Америке и даже Антарктиде.

Более того, в тех же показаниях личного пилота, которые хранились в ведомственном архиве ФСБ по Новгородской области, рассказывается о его краткой беседе 30 апреля с хорошо известным советскому зрителю по фильму «Семнадцать мгновений весны» группенфюрером СС Генрихом Мюллером. В версии писателя Юлиана Семенова, он, оказывается, не погиб, а перебрался в Латинскую Америку. И в нескольких романах эта версия развивалась. Но, по словам Ганса Баура, Мюллер тем же вечером тоже покончил с собой.

Сам же Баур попал в плен и содержался в 388-м лагере в городе Сталиногорске (сейчас — город Новомосковск Тульской области). Там есть его личное дело.

В момент, когда Баур попал в плен, ему было 48 лет. То есть он застал еще Первую мировую войну, когда тоже служил в авиации.

Баур рассказывал о том, что пытался организовать бегство Гитлера и других представителей нацистской верхушки из осажденного Берлина. И готовил для этого различные самолеты, но они не пригодились из-за стремительного наступления Красной армии.

ДОСЛОВНО

Из показаний бывшего командира минометного полка Артура Шварца, который в мае 1945 года сидел в одной камере во внутренней тюрьме НКВД СССР с личным адъютантом Гитлера штурмбанфюрером СС Отто Гюнше и записал его рассказы:

«В последнее время Гитлер держал себя так, что можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено…»

«Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен, ни живым, ни мертвым, и потому намерен покончить жизнь самоубийством…»

«До 13 «часов в свои последние дни в бункере» Гитлер спал, затем завтракал и работал на проводе. Примерно в 16:30 «начальник штаба сухопутных войск Кребс» докладывал ему о положении на фронте, затем продолжались совещания.

В 21:00–22:00 ужин, затем до ноля часов Гитлер отдыхал. В 2:00 снова проводились обсуждения положения на фронтах, продолжавшиеся до четырех часов ночи. Затем Гитлер пил чай и работал до семи часов утра…»