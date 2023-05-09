Пусть любовь защищает: трогательная история участницы народной акции «Жена героя»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народная акция «Жена героя» объединила свыше 50 тысяч жен, девушек, матерей и дочерей военнослужащих, участвующих в СВО. Ее поддержали и жительницы столицы.

В номере «Вечерки» от 12 апреля текущего года мы рассказали о проекте «Жена героя», который, родившись в Самаре чуть более полугода назад, стал всенародным. Сегодня мы продолжаем представлять героинь этой акции.

Китель мужа на плечах как щит-оберег, уверенность, что любимый защитит, спасет от бед, позаботится о счастливом, мирном будущем. Жена в форме супруга — символ незыблемой веры в то, что любимый человек вернется с победой. Каждое фото — это история двух сердец.

Ангел-хранитель

С будущим мужем Сергеем Наталья познакомилась 17 лет назад. На выборах они оба были в участковом избиркоме.

— Сергей очень помогал мне в работе секретаря избирательной комиссии. Но самое главное — меня что-то зацепило в его глазах. Мы начали встречаться. Его трепетное отношение чувствовалось даже на большом расстоянии: Сергей никогда не упускал возможности передать мои любимые розы.

Разве такое можно забыть? В семье Натальи уже были защитники Родины. Дед Виктор Колесов — ветеран войны, внесший вклад и в историю МУРа. Мама тоже служила в милиции.

— Сережин дедушка Леонид Владычкин в Великую Отечественную войну был солдатом, защищал Севастополь. У нас в семье 9 Мая — святой праздник. Минута молчания, военные песни и фильмы — ком в горле и слезы гордости за нашу страну, — говорит Наталья. — Дети понимают и разделяют наши чувства. Сейчас Сергей в кратковременном отпуске — приехал на свадьбу сына.

— В зоне СВО у мужа опасная задача — эвакуация с первой линии раненых солдат, — Наталья на секунду замолкает. — Он попадал под обстрелы. Привез осколки из бронежилета.

Я рассказала ему про акцию «Жена героя» и показала свой портрет, а он попросил перенести эту фотографию на футболку. Муж считает меня ангелом-хранителем, а для меня он — герой. И это правда! Ведь за спиной наших защитников миллионы жизней, которые они оберегают. Низкий вам поклон, наши отважные герои.

Наша гордость

Максим и Юлия вместе 13 счастливых лет. Они воспитывают сына и двух дочек. К моменту знакомства у женщины подрастал сын, и в новые отношения она вступать не стремилась. Но Максим был настойчив. Ребенок Юлии стал для него родным, и сердце растаяло.

— Мы все очень любим нашего папочку. Он — наша гордость, наша крепкая опора! Я считаю, что мужчина должен быть защитником. Мой дед — ветеран Великой Отечественной. На войну он пошел добровольно. Мой Максим — человек ответственный, серьезный, надежный. Конечно, я молюсь за него, за всех наших защитников. В первые дни спецоперации я не получала от любимого сообщений, и мое сердце колотилось от страха. Теперь бывает возможность получить СМС, а когда раздается телефонный звонок, я радуюсь до слез. Разговор длится не более трех минут.

Когда Юлия узнала о проекте «Жена героя», сразу захотела принять в нем участие.

— Это такая гордость — надеть китель с наградами мужа! — подчеркивает она. Мечты сбудутся Счастливая судьба свела Никиту и Александру в социа льной сети.

А пять лет назад ребята поженились.

— Это была любовь с первого взгляда. В первые секунды я поняла, что Никита — мой человек. На всю жизнь! — улыбается Саша.

Через 8 месяцев после знакомства Никита вместо предложения руки и сердца просто привез девушку в загс. Он — человек дела и без лишних намеков сразу показал, что хочет быть ее мужем.

— Мой муж не перестает меня удивлять. Я всегда чувствую его внимание, даже на расстоянии, — признается молодая жена. — Он очень добрый, справедливый и ответственный. Не было ни одной задачи, с которой бы он не справился. Я стараюсь ему соответствовать. И всегда быть на стороне мужа, верить и поддерживать. Я готова ждать его месяцами и бежать за ним на край света.

Никита находится в зоне СВО с самого начала операции — с февраля прошлого года. С тех пор я мужа не видела, но мы понимаем, что повлиять на ситуацию не можем — Родине нужны защитники! Иногда Никита звонит, и это — счастье.

Каждый миг я жду, что зазвонит телефон и родной голос скажет: «Любимая, я еду домой. Мы прошли этот тяжелый путь. Встречай меня с Победой!».