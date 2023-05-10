Общие ценности и доверие: пять советов, как сплотить коллектив и направить работу в нужное русло

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Хорошо сплоченный коллектив — главный двигатель всей компании. Ведь когда каждый сотрудник понимает, что он делает и для чего, добиться успеха намного легче. Причем развитие будет происходить как в самой организации, так и у каждого человека как отдельного специалиста. Как сплотить коллектив и направить работу в нужное русло, рассказала «Вечерней Москве» наставник первых лиц компаний Милана Левченко.

Формирование ценностей

Это ключевой момент для создания мотивационного ресурса у всей команды. Необходимо на старте определить ключевые моменты: что важно для коллектива, к чему он должен стремиться, что это даст компании и ее клиентам. Бывают случаи, когда сразу выяснить ценности не получается. Однако через три–шесть месяцев эта задача снова «всплывет», поэтому ее нельзя проигнорировать.

Регламент на основании ценностей

Корпоративные ценности — это фундамент, на котором выстраивается работа бизнеса. Регламенты по взаимодействию с партнерами и клиентами должны быть соблюдены каждым сотрудником. Причем важно, чтобы эти принципы были твердыми, словно ультиматумы. Они должны влиять на все аспекты бизнеса — от стратегий в маркетинге до мотивационной системы вознаграждения коллектива.

Если регламенты не будут соблюдаться и выполняться сотрудниками, то компания рискует ухудшить свое положение на рынке — потерять клиентов, снизить продажи, испортить репутацию. Не замотивированный менеджер может «тянуть» всю команду назад, поэтому так важно работать над этим. Моральный дух коллектива необходимо постоянно поддерживать, добавляя больше бонусов от проделанной работы в командных условиях.

Общая цель

В коллективе любой сотрудник должен понимать общий мотив работы компании. Опытным путем исследования коллективной сплоченности было выяснено, что людям в команде намного сложнее подвести группу или сдаться во время работы. Можно провести аналогию с желанием начать бегать с единомышленниками — если договорились, то отказать уже не так просто. Этот момент работает хорошо на подсознании и в условиях командной поддержки. У человека появляется определенная ответственность за свою часть, влияющую на общее дело на основе ценностей компании.

Сильные стороны каждого

Эффективной и здоровой мотивацией является осознание своей роли и сильных сторон как специалиста. Важно, чтобы каждый человек занимался тем, что у него получается лучше всего, что напрямую от него зависит. По возможности определите с руководителем сразу, кто и за что несет ответственность. Не пытайтесь заставлять человека делать то, что ему не нравится, и тем более то, что у него плохо получается — это может дать обратный эффект.

Доверие

Очень важно, чтобы коллектив доверял друг другу, это касается всех уровней правления компании. Подсознательно человеку всегда важно, чтобы доверие было оправдано. В таких условиях он будет стараться лучше, сделает больше и качественнее. И это желание будет искренним. Тотальный контроль губит доверительные отношения. Сотрудник начнет думать, что сомневаются в нем или его компетентности. Такая атмосфера сработает как антимотивация.