Топ-9 советов HR-специалиста: как получить работу мечты и не нервничать на собеседовании
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Подготовка к собеседованию — один из важнейших этапов на пути к желаемой должности. Мотивационный коуч и специалист по подбору персонала Джобир Шоев рассказал «Вечерней Москве», как правильно подготовиться к собеседованию и не нервничать во время его прохождения.
Как подготовиться к собеседованию
- Изучите информацию о компании
Первое, что необходимо сделать, — это изучить информацию о компании. Практически у каждой фирмы или бренда есть свой сайт, с которым нужно обязательно ознакомиться прежде, чем отправиться на интервью. Полученную информацию вы сможете озвучить во время беседы. Так работодатель поймет, что вы действительно заинтересованы в вакантной должности.
- Подготовьте ответы на вопросы
Заранее подготовьте ответы на самые распространенные вопросы. Некоторые из них могут звучать так: «Расскажите о себе», «Почему вы хотите работать в нашей компании?», «Какие у вас сильные стороны?», «Каким видите себя через год, 5, 10 лет?» и так далее.
- Подумайте о своих прошлых достижениях
Будьте готовы рассказать о своих прошлых успехах и о том, как они могут быть полезны для компании. Подготовьте несколько примеров, которые вы можете использовать во время интервью.
- Подготовьте вопросы для работодателя
Это один из важных моментов, так как свидетельствует о вашей заинтересованности в работе. Вопросы могут быть о возможностях развития, ценностях компании. Обязательно спросите о заработной плате.
- Продумайте свой внешний вид
Одевайтесь соответственно должности, на которую вы претендуете, и дресс-коду, принятому в компании. Убедитесь, что ваше платье, рубашка или костюм чистые и аккуратные.
Как не нервничать на собеседовании
Помните, что собеседование может быть очень нервным и напряженным, но есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить стресс и повысить уверенность в себе.
- Приходите заранее
Постарайтесь прийти на собеседование за 10–15 минут до назначенного времени. Это даст вам возможность успокоиться и подготовиться к разговору.
- Отвечайте четко и конкретно
Внимательно слушайте вопросы, которые задают вам на собеседовании, и отвечайте на них четко и конкретно. Если вам нужна дополнительная информация, не стесняйтесь задавать вопросы.
- Думайте о языке своего тела
Поддерживайте хорошую осанку, смотрите собеседника в глаза и улыбайтесь. Это поможет вам выглядеть увереннее и профессиональнее.
- Дышите глубоко
Если вы чувствуете, что начинаете нервничать, попробуйте сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Это поможет вам успокоиться и сосредоточиться.
— Самое главное — не забывайте, что собеседование — это возможность продемонстрировать свои навыки и опыт, а также показать, что вы подходите для работы в данной компании. Будьте уверены в себе, отвечайте честно и профессионально, и у вас все получится! — заключил собеседник «ВМ».