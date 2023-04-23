Топ-9 советов HR-специалиста: как получить работу мечты и не нервничать на собеседовании

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Подготовка к собеседованию — один из важнейших этапов на пути к желаемой должности. Мотивационный коуч и специалист по подбору персонала Джобир Шоев рассказал «Вечерней Москве», как правильно подготовиться к собеседованию и не нервничать во время его прохождения.

Как подготовиться к собеседованию

Изучите информацию о компании

Первое, что необходимо сделать, — это изучить информацию о компании. Практически у каждой фирмы или бренда есть свой сайт, с которым нужно обязательно ознакомиться прежде, чем отправиться на интервью. Полученную информацию вы сможете озвучить во время беседы. Так работодатель поймет, что вы действительно заинтересованы в вакантной должности.

Подготовьте ответы на вопросы

Заранее подготовьте ответы на самые распространенные вопросы. Некоторые из них могут звучать так: «Расскажите о себе», «Почему вы хотите работать в нашей компании?», «Какие у вас сильные стороны?», «Каким видите себя через год, 5, 10 лет?» и так далее.

Подумайте о своих прошлых достижениях

Будьте готовы рассказать о своих прошлых успехах и о том, как они могут быть полезны для компании. Подготовьте несколько примеров, которые вы можете использовать во время интервью.

Подготовьте вопросы для работодателя

Это один из важных моментов, так как свидетельствует о вашей заинтересованности в работе. Вопросы могут быть о возможностях развития, ценностях компании. Обязательно спросите о заработной плате.

Продумайте свой внешний вид

Одевайтесь соответственно должности, на которую вы претендуете, и дресс-коду, принятому в компании. Убедитесь, что ваше платье, рубашка или костюм чистые и аккуратные.

Как не нервничать на собеседовании

Помните, что собеседование может быть очень нервным и напряженным, но есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить стресс и повысить уверенность в себе.

Приходите заранее

Постарайтесь прийти на собеседование за 10–15 минут до назначенного времени. Это даст вам возможность успокоиться и подготовиться к разговору.

Отвечайте четко и конкретно

Внимательно слушайте вопросы, которые задают вам на собеседовании, и отвечайте на них четко и конкретно. Если вам нужна дополнительная информация, не стесняйтесь задавать вопросы.

Думайте о языке своего тела

Поддерживайте хорошую осанку, смотрите собеседника в глаза и улыбайтесь. Это поможет вам выглядеть увереннее и профессиональнее.

Дышите глубоко

Если вы чувствуете, что начинаете нервничать, попробуйте сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Это поможет вам успокоиться и сосредоточиться.

— Самое главное — не забывайте, что собеседование — это возможность продемонстрировать свои навыки и опыт, а также показать, что вы подходите для работы в данной компании. Будьте уверены в себе, отвечайте честно и профессионально, и у вас все получится! — заключил собеседник «ВМ».