Любишь дачу, люби и платить: как изменились правила содержания загородных участков

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Майские праздники можно считать официальным открытием дачного сезона. Однако он не приходит один. Этой весной вступил в силу ряд законов, которые должен знать каждый дачник. «Вечерняя Москва» выяснила, что изменилось.

Мангал ближе

Новые правила смягчили условия разведения костра. Сжигать траву нужно в металлической емкости, расположенной не менее чем в 7,5 метра от построек, в 50 метрах от хвойного леса и 15 — от лиственного леса.

— При приготовлении пищи в мангале противопожарное расстояние до построек уменьшается до пяти метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов — до двух, — рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

СНТ — это тесные сообщества, и проблемы одного участка могут быстро стать проблемами соседей. В случае грубых нарушений они могут пожаловаться в МЧС. За несоблюдение противопожарных требований грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение — от 12 до 20 тысяч.

Бой сорняку

Под держивать участок в надлежащем состоянии — это обязанность владельца. Если он не выкашивает сорняки, то по новым правилам ему может грозить штраф в размере 5000 рублей.

О борщевике разговор отдельный. В Подмосковье владелец участка, который не удаляет это опасное растение, может заплатить штраф от 2000 до 5000 рублей. Для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юридических — от 150 тысяч до миллиона рублей.

За тем, чтобы борщевика не было на частных участках, с этого года следят органы местного самоуправления, которые должны самостоятельно заняться решением проблемы, если собственник ее игнорирует. Счет за выполненную работу потом выставят недобросовестному хозяину участка.

— Другой вопрос — как рабочие попадут на огороженные территории? По правилам все мероприятия по борьбе с борщевиком на частных землях осуществляются в рамках муниципального земельного контроля, и в этом случае собственник обязан обеспечить доступ на участок инспектору и сопровождающим его лицам, — говорит Никита Чаплин.

Здесь вам не мойка

Среди новых правил для дачников — запрет на мойку и ремонт автомобиля на территории СНТ. В противном случае — штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

Также согласно новым правилам, уличный туалет должен находиться на расстоянии 8 метров от колодца и 12 метров от других построек. Штраф за нарушение — от 3000 до 5000 рублей.

Подсобное хозяйство

Российским садоводам разрешили разводить на участках кур, уток, гусей, индюков и кроликов. Полученное мясо можно использовать для собственных нужд — ни в коем случае не для продажи. Также в 2023 году продолжилась программа социальной газификации, позволяющая бесплатно подвести газ к границам участков.

Собрания онлайн

Дачники получили право проводить голосование для членов СНТ онлайн на портале госуслуг или других площадках. Расширился и перечень вопросов, которые можно рассматривать.

С 1 марта россияне получили возможность сделать перерасчет платы за вывоз мусора во время длительного отсутствия. Это изменение затронуло и дачников.

Также по новым правилам участок могут изъять по решению суда, если будет установлено, что он использовался не по назначению три года или более.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ваге Рыбченко, руководитель юридической приемной Московского союза Садоводов:

— Владельцу дачного участка также может грозить ответственность за незаконное культивирование растений, которые содержат запрещенные вещества. Это шалфей, мимоза и другие. Полный перечень утвержден постановлением правительства.

ЦИФРА

15 тысяч рублей — максимальный штраф за сжигание на даче токсичного мусора.