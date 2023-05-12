Двигатель милосердия: чуткость, доброта, неравнодушие и высокий профессионализм являются главными качествами столичных медицинских сестер

Медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова Елена Беленок возле кювеза для новорожденных — новое оборудование привезли недавно, и скоро оно будет помогать спасать жизни маленьких пациентов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

12 мая отмечается Международный день медсестры. «Вечерняя Москва» встретилась с обладательницей статуса «Московская медсестра» из детской больницы им. Филатова Еленой Беленок.

Желтоватые больничные стены. Мягкий, немного приглушенный свет. В отделении реанимации и интенсивной терапии детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова тихо. Слышно лишь бесперебойное пиканье приборов мониторинга жизненных показателей и изредка, практически шепотом, переговоры медработников. В этой непростой, тревожной обстановке нас встречает медсестра Елена Владимировна Беленок. Рядом с ней становится спокойнее. Ее светлая улыбка и самые добрые на свете глаза вселяют уверенность и надежду. Надежду, которую может дать только профессионал с большой буквы.

— Здравствуйте, — приветствует нас Елена Владимировна. Она старается говорить тихо, чтобы не тревожить маленьких пациентов.

Руки ее — мягкие, нежные. Говорят, что одно из главных качеств медсестры — легкая рука. Это точно про нее.

В отделение реанимации Елена Беленок пришла в 18 лет. Это ее первое и единственное место работы за почти 28 лет трудового стажа.

— Моя мама — врач-педиатр. Все мое детство прошло в медицинской среде. Я часто бывала у нее на работе, видела труд врачей и медсестер, поэтому всегда хотела пойти по маминым стопам, связать свою жизнь с медициной, — делится Елена Владимировна.

После школы поступила в московское медучилище № 13, а по его окончании — сразу пришла в эту больницу.

— Первое время было непросто, — вспоминает Елена Беленок. — Особенно пугал уровень ответственности — ведь в реанимации находятся дети на грани жизни и смерти.

— Многому училась у коллег, набиралась опыта, чтобы делать свою работу быстро и качественно, — говорит она.

И сегодня Елене Владимировне в больнице нет равных. Она это доказала, пройдя серьезный экзамен и получив почетный статус «Московская медсестра ».

Самая большая награда для Елены Беленок — выздоравливающий ребенок.

— Ради этого мы все здесь работаем, ради этого я пришла в профессию — помогать людям, детям, — отметила она.

Сложностей хватает, но то, с чем, по мнению медсестры, нельзя смириться даже за долгие годы работы в отделении, — смерть пациента.

— Это самое сложное. И даже зная, что мы сделали все возможное, пережить утрату непросто, — говорит Елена Владимировна. — Мне помогает общение с близкими.

Свою жизнь она посвятила медицине. И каждую минуту уделяет пациентам. Не только поставит капельницу, но и приободрит добрым словом. Кажется, ее улыбка способна излечить любого. Пусть так всегда и будет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В предстоящие 3 года расходы бюджета на социальную сферу в Москве составят почти 6,3 триллиона рублей. В абсолютном выражении финансирование программы «Столичное здравоохранение» составит 899,4 миллиарда рублей. Обладатели статуса «Московская медсестра» получают прибавку к зарплате в размере 7,5 тысячи рублей ежемесячно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Картавцева, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы:

— Сегодняшний уровень медицины требует от каждого из медсестер и медбратьев высокой квалификации, но даже самое современное оборудование не может заменить чуткого и внимательного отношения к пациенту. Не ошибусь, если скажу, что наши медсестры и медбратья — вечные двигатели милосердия, поскольку на них лежит огромная ответственность за здоровье жителей, и, несмотря на нагрузки, они всегда работают с любовью к людям.