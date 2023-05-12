«Поражение внутренних органов»: чем опасна туляремия и кто в зоне риска

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Туляремия — заболевание, которое привязано к территории, где водятся грызуны — они и являются источником инфекции. В чем особенность заболевания, может ли оно передаваться от человека к человеку и кто в группе риска — в материале «Вечерней Москвы».

Что это за болезнь

По словам инфекциониста, доцента кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергея Вознесенского, туляремия — бактериальная болезнь, которая характеризуется поражением кожи, внутренних органов и лимфатических узлов:

— При тяжелом течении возможно венерализованное течение с поражением внутренних органов: кишечника или легких, возможен сепсис. Без своевременного лечения и приема антибактериальных препаратов есть и вероятность летального исхода.

В настоящий момент очаги, где среди животных встречаются возбудители инфекции, неплохо контролируются, поэтому эпидемия туляремии — это казуистика, заверил специалист:

— На этих территориях проводятся противоэпидемические мероприятия, которые направлены на уничтожение и контроль популяции грызунов.

Вероятность передачи заболевания от человека к человеку тоже минимальна, сказал Вознесенский. Человек заражается только при контакте с грызунами.

Группа риска и меры предосторожности

В зоне особой опасности заражения, как рассказал собеседник «ВМ», люди, которые контактируют с животными, проживают в сельской местности, связаны с земледелием: ветеринары, лесники или охотники.

За безопасность людей в этом случае отвечают органы Россельхознадзора, объяснил Вознесенский:

— Проводятся работы по выявлению возбудителей и контролю грызунов, особенно в очагах распространения. И неспецифическая профилактика человека — стараться не контактировать с дикой природой, — заключил специалист.