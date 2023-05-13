Кто такие родологи и почему их можно считать мошенниками

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Каких специалистов мы ни видели в последнее время: мастеров-разборов, магов-тарологов, специалистов по исполнениям желаний и других инфоцыган. А теперь пришло время для родологов. Они готовы за кругленькую сумму избавить вас от грехов предков. «Вечерняя Москва» разбиралась с новым веянием.

Не ходи к гадалке!

Что же такое родология. Это доктрина, которая предполагает, что жизнь человека определяет «родовая генетическая память». То есть некие события, как правило, негативного характера, которые создают «отпечаток» в ДНК рода. Поэтому в рамках семьи все проблемы повторяются и зацикливаются.

— Старая добрая гадалка бы сказала просто — на вашей семье сглаз, — рассказала «ВМ» психолог Ксения Гринева. — Вам говорят на консультации, что ваша проблема, например, с деньгами или в области отношений, исходит от ваших предков. И просят вспомнить, были ли такие ситуации у кого-то из ваших близких родственников. А у кого не было? Но родолог начинает манипулировать сознанием и внушать, что во всем виноваты грехи предков и надо разбираться.

Старая песня на новый лад

Родология вовсе не новинка. Еще в 1990-е годы в России это направление продвигало семейство Валерия и Ларисы Докучаевых. Они, конечно, кандидаты физико-математических и философских наук соответственно. Пара в какой-то момент основала целую «академию». Сегодня звездой родологии считается блогер-эзотерик Ксения Губина. Она даже придумала собственную науку — ансестологию. Какая-то жуткая смесь из психологии, генетики и математики. Правда, поговорить с «ВМ» Ксения не захотела — много дел.

«Вечерка» решила изучить предложения родологов более предметно. На специальных сайтах по самопознанию висят десятки объявлений. Как правило, родологи прибавляют в своим «регалиям» еще несколько загадочных «специальностей»: народный целитель, спец по кармической психологии и так далее. В объявлениях пишут: «Помогу выявить и устранить причины, по которым возникают болезни, неудачи, проблемы в семье...». Предлагают следующее: снятие родовых негативных программ, моделирование позитивных ситуаций, даже кармическое исцеление и... ангельскую терапию (сопровождение и помощь по жизни). В общем, и карму почистят, и с предков грехи снимут, еще и ангелов приставят. Стоимость в столице от 5000 рублей за консультацию. А надо их минимум десять. После наступает стадия — стань родологом сам. Разброс цен на курсы огромный: от 13 тысяч, если учишься с помощью видеоуроков, либо берешь курс с сопровождением родолога — от 100 тысяч рублей и до бесконечности.

— Все эти направления не имеют научного подкрепления, — подчеркнула Гринева. — Тут за основу берется теория расстановок по Хеллингеру, когда проблемы якобы решаются ролевой игрой с людьми, которые замещают родственников. Отыгрывается проблема. Мода на это прошла, надо было искать новые пути заработка. Но родологией ничего не решить.

ЦИФРА

5 тысяч рублей минимум стоит консультация у родолога.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Хорс, клинический психолог, кандидат наук:

— Родология — это эзотерика, поскольку нет научных данных, подтверждающих связь настоящего с поступками предков. Любой человек, который занимается выявлением таких взаимосвязей, обязан предупредить клиентов, что его деятельность не психология как наука, а эзотерика, иначе это мошенник. Опасность родологии в том, что она развивает безысходность: если предок совершил какой-то неблаговидный поступок, то ты обязан нести бремя через всю жизнь, либо отнести родологу содержимое кошелька .