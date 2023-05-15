Отмена визового режима с Грузией: что изменится для российских туристов

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим с Грузией отменяется. Также он снял запрет на прямые перелеты между странами. «Вечерняя Москва» узнала, как эти изменения скажутся на туристах.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, полеты из России в Грузию могут запустить уже в этом месяце. Однако грузинские власти предъявили требование: разрешение на полеты получат только те российские компании, которые не попали под санкции.

Средний чек на полеты в эту страну составляет сейчас 50 тысяч рублей. В такую сумму обходятся билеты туда-обратно. Лететь приходится с пересадкой в Ереване. С появлением прямых рейсов цены могут несколько снизиться. Сейчас этот вопрос уже активно прорабатывается.

— По моим прогнозам, стоимость авиабилетов упадет несильно — приблизительно на 10–15 процентов. Однако Грузия всегда была востребованным местом для отдыха россиян. Поэтому думаю, что спрос вырастет, а вместе с ним и стоимость проживания в стране, — отмечает владелица одного из российских турагентств Светлана Тихонова.

Самыми популярными туристическими местами считаются Тбилиси и Батуми. Батуми, кстати, многие выбирают в качестве неплохого летнего курорта. За последние несколько лет город стал финансовой столицей страны. На его территории находится большое количество удобных и современных пляжей, точек для семейного досуга.