Россия и Грузия возобновят авиасообщение. Когда это произойдет и что изменится для туристов

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Прямое авиасообщение между Россией и Грузией могут возобновить в мае. Турагентства уже готовят пакетные предложения, которые позволят сэкономить на отдыхе в кавказской республике до 20 процентов. Как возобновятся прямые рейсы в Грузию, почему их отменяли и что изменится для туристов — в материале «Вечерней Москвы».

Что произошло

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Также глава государства отменил визовый режим для граждан этой страны. С 15 мая они смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз. Кроме того, МИД РФ отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

В Грузии на шаг российской стороны отреагировали по-разному. Так, президент страны Саломе Зурабишвили назвала его «очередной российской провокацией», а позже и вовсе призвала ввести для россиян трехмесячные визы.

Однако полномочия президента в Грузии сильно ограничены. В стране утверждена парламентская форма правления, и все основные решения принимает правительство, сформированное парламентом. Глава грузинского МИДа Илья Дарчиашвили поприветствовал решение российских властей.

Почему авиасообщение с Грузией прекращалось

Основные причины — политические. Отношения между Россией и Грузией серьезно обострились в августе 2008 года во время «пятидневной войны». Тогда грузинская армия атаковала российских миротворцев на территории Абхазии и Южной Осетии. После этого Россия признала независимость этих республик.

В ответ на это грузинские власти разорвали дипотношения с нашей страной (и все еще не планируют их восстанавливать) и заявили, что считают Абхазию и Южную Осетию своими территориями, которые «оккупировала» Россия.

Однако прямое авиасообщение между странами прервалось спустя 11 лет — в 2019 году. Поводом для этого стали антироссийские протесты в Грузии, в ходе которых пострадали более 200 человек. Тогда же Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом». На фоне этого российские власти сочли пребывание россиян в этой стране не безопасным — российским авиакомпания запретили в нее летать.

11 мая, после снятия ограничения, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство Грузии не допустит ксенофобии в отношении русских.

Когда и как возобновятся прямые рейсы в Грузию

О точных сроках возобновления прямого авиасообщения между странами пока неизвестно. На это, судя по всему, повлияют ограничения со стороны Грузии. Так, замминистра экономики страны Мариам Квривишвили уже предупредила, что Грузия пустит к себе только рейсы тех российских авиакомпаний, которые не находятся под западными санкциями.

Между тем под такими санкциями находятся 20 крупнейших авиакомпаний России. Среди них — «Аэрофлот», S7, «Россия», Utair, Nord Wind и другие.

В свою очередь Минтранс РФ сообщил, что российские перевозчики уже ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию.

— Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства, — отметили в ведомстве.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предположили, что рейсы Москва — Тбилиси запустят до конца мая этого года. Похожее мнение в беседе с «ВМ» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Разумеется, в этом вопросе все зависит от обеих стран. Думаю, что если политика не вмешается, то авиасообщение возобновится в срок от двух недель до месяца, — сказал он.

Что изменится для туристов

Даже несмотря на четырехлетнее отсутствие прямых рейсов, Грузия по-прежнему остается популярным направлением для россиян как в летний, так и в зимний сезон.

Как отмечает Юрий Барзыкин, после возобновления авиасообщения добираться до Грузии станет легче. По его оценке, в связи с этим поток россиян, отправляющихся на отдых в эту страну, увеличится примерно на 10–20 процентов.

— Билеты на прямые рейсы, конечно, будут дороже, но поток все равно увеличится, — говорит вице-президент РСТ. — С другой стороны, теперь российские туроператоры смогут включать перелет в свои пакетные предложения. А это в свою очередь даст туристам (которые купят такие туры — прим. «ВМ») сэкономить на отдыхе в Грузии до 20 процентов.

По словам Барзыкина, туроператоры давно ждали снятия запрета на прямые рейсы. При этом мера никак не ударит по внутреннему туризму, так как потоки туристов, отдыхающих внутри страны и за ее пределами, несоизмеримы.