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Приметы и советы

Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию

Араз Салехов
Политика
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Об этом следует из соответствующего указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

— Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года, — говорится в документе.

Утративший силу указ запрещал полеты между Россией и Грузией российским авиакомпаниям.

Также Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Это могут быть паспорт гражданина, дипломатический паспорт, книжка моряка, проездной документ для возвращения в Грузию.

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.

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