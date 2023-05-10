Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней. Соответствующий указ опубликован в среду, 10 мая, на официальном портале правовой информации.

Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Это могут быть паспорт гражданина, дипломатический паспорт, книжка моряка, проездной документ для возвращения в Грузию. Исключение составят граждане, которые въезжают на территорию России для осуществления трудовой деятельности или на срок более 90 дней.

Граждане Грузии, которых командируют в Россию в качестве сотрудников Секции интересов Грузии при Посольстве швейцарской Конфедерации в Российской Федерации, а также членам их семей будут оформлять однократные визы, срок действия которых будет составлять три месяца. После того, как сотрудники получат аккредитации от Министерства иностранных дел РФ, они смогут в течение всего срока въезжать в Россию и выезжать из нее без оформления виз, говорится в указе на официальном портале правовой информации.

В 2023 году вступит в силу соглашение между Россией и Ираном об отмене виз для туристических групп. Согласно документу, коллективы от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться на территории государства до 15 дней.