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Президент Грузии Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны РФ провокацией

Лейла Алиева
В мире
Президент Грузии Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны РФ провокацией
Фото: Giorgi Abdaladze / CC BY-SA 4.0

Отмена визового режима со стороны России неприемлема и является провокацией. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду, 10 мая.

— Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории, — написала она на личной странице в Twitter.

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что полеты из России в Грузию могут начаться уже в мае этого года. Эксперт напомнил, что поездки в грузинское государство продавались и ранее, однако только с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.

В Министерстве транспорта РФ рассказали, что российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

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