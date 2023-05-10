АТОР: Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая

Фото: Unsplash

Полеты из России в Грузию могут начаться уже в мае 2023 года. Об этом в среду, 10 мая, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

— Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем в ближайшие дни. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы, — сказал он.

При этом эксперт отметил, что российская туриндустрия заинтересована в турах в Грузию. Мурадян напомнил, что поездки в грузинское государство продавались и ранее, однако только с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах, передает РИА Новости.

Чуть позже в Министерстве транспорта РФ рассказали, что российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность.

Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Утративший силу указ запрещал полеты между Россией и Грузией российским авиакомпаниям.