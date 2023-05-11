В Грузии заявили, что не допустят ксенофобии в отношении русских

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Правительство Грузии не допустит проявлений ксенофобии в отношении русских людей. Такое заявление сделал в четверг, 11 мая, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

— Мы также не допустим проведения этнических ксенофобских кампаний, в Грузии нет места ксенофобии. Грузия гордится своей толерантностью, — подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, ситуация в стране находится под контролем правительства, несмотря на попытки оппозиции посеять панику, передает телекомпания «Имеди».

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Ограничение на авиасообщение между странами действовало с 2019 года.

Также Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Это могут быть паспорт гражданина, дипломатический паспорт, книжка моряка, проездной документ для возвращения в Грузию.