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Приметы и советы

Грузия планирует впускать в страну не находящиеся под санкциями российские авиакомпании

Полина Пашкина
В мире
Грузия планирует впускать в страну не находящиеся под санкциями российские авиакомпании
Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Указ об этом действовал от 21 июня 2019 года и был признан недействительным. В министерстве экономики страны отреагировали на это, заявив, что Грузия будет впускать только те российские авиакомпании и борта, которые не находятся под западными санкциями.

В ведомстве отметили, что российская сторона пока не обращалась к Грузии с просьбой восстановить прямое авиасообщение. При этом в минобороны страны считают, что возобновление прямых рейсов с Россией сделает возвращение соотечественников более легким.

Возврат авиасообщения с Российской Федерацией не должен повлиять на отношения Грузии и Евросоюза, приводит слова ведомства ТАСС.

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать в страну и выезжать из нее без оформления виз на срок до 90 дней. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отмена визового режима со стороны России неприемлема и является провокацией.

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