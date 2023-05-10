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Президент Грузии Зурабишвили призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян

Евгений Жуков
В мире
Президент Грузии Зурабишвили призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян
Фото: Giorgi Abdaladze / CC BY-SA 4.0

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для российских граждан. Об этом грузинский лидер сообщила в среду, 10 мая.

— Я призываю созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз (для россиян — прим. «ВМ»), так как это — время выразить свою позицию, — цитирует Зурабишвили РИА Новости.

Таким образом грузинский президент отреагировала на решение своего российского коллеги Владимира Путина отменить с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать в страну и выезжать из нее без оформления виз на срок до 90 дней. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии будет достаточно предоставить документы, удостоверяющие их личность.

Кроме того, Зурабишвили назвала подобное решение России неприемлемым и добавила, что такой шаг является провокацией.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян сообщил, что полеты между названными странами могут начаться уже в мае 2023 года. По его словам, российская туриндустрия заинтересована в турах в Грузию.

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