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Школьникам расскажут, как вести свой блог в соцсетях

Оксана Васильева

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Школьникам расскажут, как вести свой блог в соцсетях
Фото: Вечерняя Москва

В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» 16 мая состоится мастер-класс на тему: «Как вести свой блог в социальных сетях». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Лекцию проведет Даниил Лапин — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ

После лекции для школьников проведут экскурсию по редакции газеты «Вечерняя Москва».

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