Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
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Школьникам расскажут, как вести свой блог в соцсетях
В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» 16 мая состоится мастер-класс на тему: «Как вести свой блог в социальных сетях». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
Лекцию проведет Даниил Лапин — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ
После лекции для школьников проведут экскурсию по редакции газеты «Вечерняя Москва».
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Приметы и советы
Народный календарь. Как предугадать погоду в летний сезон, смотря на гусей 18 мая Народный календарь. Чего нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь несчастье и болезни Народный календарь. Какой напиток нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья Народный календарь. О чем нужно поговорить с начальником 15 мая Народный календарь. Почему нельзя лениться 14 мая
Проще, чем кажется