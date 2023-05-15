Школьникам расскажут, как вести свой блог в соцсетях

Фото: Вечерняя Москва

В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» 16 мая состоится мастер-класс на тему: «Как вести свой блог в социальных сетях». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Лекцию проведет Даниил Лапин — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ

После лекции для школьников проведут экскурсию по редакции газеты «Вечерняя Москва».