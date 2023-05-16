Вектор развития: гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин — об отечественном автопроме и электромобилях

27 апреля 2023 года. Генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин на подписании соглашения о передаче автомобилей сервису каршеринга / Фото: Пресс-служба завода «Москвич»

— Дмитрий Валентинович, расскажите, чем сейчас живет «Москвич»? Что происходит в стенах завода?

— В прошлом году на Московском автомобильном заводе «Москвич» нам удалось в рекордные сроки запустить производство автомобилей методом крупноузловой сборки. В результате уже в ноябре 2022 года мы объявили официальный старт производства городского кроссовера «Москвич 3», а позже началась сборка электромобиля «Москвич 3е».

В связи с ростом объемов выпускаемых автомобилей мы уже собираем их на полностью автоматизированной линии конвейера. И это важный шаг к началу мелкоузловой сборки, где кпроизводственным процессам добавятся сварка и окраска. Таким образом, количество операций, которые мы будем делать на нашем заводе, увеличится. Это означает повышение локализации производственного процесса и рост локальных поставщиков. Сейчас у нас активная фаза подготовки к запуску мелкоузловой сборки. Чтобы начать это делать, нужно выбрать поставщиков, подготовить и наладить оборудование, провести тесты. Все это сейчас в работе. Так что запуск мелкоузловой сборки на заводе планируется начать уже в конце этого года

— Сколько машин уже удалось собрать и продать?

— Официальные продажи по всей России стартовали недавно, 3 марта. Интерес к моделям очень высок и, честно признаюсь, превосходит наши ожидания. Так, в марте нам удалось реализовать более 500 автомобилей. В основном покупателями были физические лица, ставшие владельцами 314 новых автомобилей, в то время как корпоративные продажи составили более 200 единиц. В апреле завод «Москвич» продал 969 автомобилей, что почти в два раза больше, чем в прошлом месяце. Из них 569 кроссоверов «Москвич» приобрели физические лица и малые парки. При этом 235 сделок прошли по программе трейд-ин. А доля корпоративных продаж составила 400 автомобилей.

Мы видим устойчивую положительную динамику роста объемов продаж. Также важно отметить, что наши покупатели оказывают доверие «Москвичу» и меняют автомобили других брендов на наш.

Напомню, что автомобили «Москвич» скоро появятся по всей стране в сервисах такси и каршеринга. В начале апреля мы подписали с компанией «Яндекс» контракт на поставку пяти тысяч машин в сервисы такси и каршеринга. Среди них две тысячи — это электромобили. Это один из крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей в такси и каршеринг. Уже сейчас более 150 автомобилей «Москвич» работают в такси. Также в конце апреля наши автомобили начали работать в сервисе каршеринга BelkaCar. Так что сейчас любой желающий может протестировать наши автомобили вкаршеринге или такси.

Что касается производства, то на данный момент на заводе уже собрано более семи тысяч автомобилей.

— Какие еще модели появятся в линейке «Москвичей»?

— Недавно мы объявили, что у нас появилась новая комплектация автомобиля «Москвич 3». Автомобили уже доступны у дилера. Их можно купить. В новой комплектации «Комфорт» предусмотрены, например, такие опции, как подогрев сидений, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, электропривод складывания боковых зеркал, а также дополнительные системы помощи водителю.

Кроме того, во втором полугодии мы ждем расширения модельного ряда. Тогда на рынок выйдет новый седан «Москвич 6», который точно понравится нашим покупателям.

— Говорят, что «Москвич» — китайская машина, а не наша. Что скажете тем, кто критикует завод?

— Реальность такова, что на сегодняшний день на нашем заводе происходит сборка из готовых машинокомплектов. Однако надо помнить о том, что наша главная задача была — сохранить работу людям, которые трудоустроены на заводе, а также в кратчайшие сроки запустить производство с нуля. И в этой непростой ситуации самое быстрое решение, которое можно было сделать, — это запустить крупноузловую сборку. Именно этим путем мы и пошли. И, как я уже сказал ранее, это было сделано в рекордные сроки, всего за полгода.

Дальше — больше. В этом году мы уже начнем повышать уровень локализации. А к 2025 году в наших планах разработать собственную уникальную платформу электромобиля, полностью российскую. Именно к этому мы и стремимся.

— Как лично вы справляетесь со сложностями? Ведь налаживать работу на автозаводе крайне непросто, наверняка много сложностей, проблем, стрессовых ситуаций.

— Безусловно, это очень амбициозный иважный проект. А так как планы у нас масштабные и вызов был принят, пришлось активно включаться в работу. На заводе работает очень профессиональный коллектив с большим опытом работы в автомобильной индустрии. Возможно, повторюсь, но это важно понимать: производство автомобилей на «Москвиче» пришлось начинать фактически с нуля. Нам было необходимо не только сохранить завод, его трудовой коллектив и производственный потенциал, но и найти партнеров, восстановить логистические цепочки, сформировать дилерскую сеть.

Благодаря поддержке правительства РФ, нашему технологическому партнеру ПАО «КАМАЗ» и профессионализму коллектива эта задача была выполнена успешно и в рекордные сроки. Можно смело сказать, что достигнутый результат является лучшей мотивацией. Именно он дает силу справляться со всеми сложностями и помогает идти вперед к реализации поставленных задач.

— Сотрудники завода — кто они? Это все, кто работал ранее, или же вы набрали и новых тоже? Как трудоустроиться на легендарное предприятие, есть ли у вас вакансии?

— Мы гордимся тем, что благодаря поддержке мэра Москвы и его волевому решению нам удалось сохранить уникальный профессиональный коллектив завода. Весь трудовой коллектив предприятия — около двух тысяч человек — продолжает работать. 45 процентов сотрудников работают в компании более десяти лет, а средний стаж составляет восемь лет. Кроме того, правительство РФ работает над обеспечением технологического суверенитета государства. Планируется запуск полномасштабного производства, создание новых логистических связей и цепочек поставок из нескольких сотен поставщиков. Мы уверены в том, что это обеспечит работой еще около сорока тысяч человек в системе производства автокомплектующих по всей России.

Что касается вакансий — они есть, но точечные. Массового набора мы не ведем, так как основной коллектив завода был сохранен. Соткрытыми позициями можно ознакомиться на ключевых площадках по поиску вакансий. Но мы, конечно, открыты к новым идеям и готовы поддержать стремление талантливых людей внести свой вклад в развитии отечественного автопрома. Поэтому, если у кого-то есть опыт и желание принять участие в создании автомобиля, он может отправить свое резюме на нашу официальную почту: official@moskvich-auto.ru.

— Многие дети мечтают стать инженерами, создать свой автомобиль. Какие книги вы бы посоветовали ребятам? И что лично вас вдохновляет заниматься развитием отечественного автопрома?

— Есть очень интересная книга «Думы о труде», написанная Александром Федоровичем Андроновым. Он работал главным конструктором МЗМА в период с 1949 по 1976 год. Именно под его руководством были спроектированы автомобили «Москвич» моделей от 401 до 2141, общее количество которых со всеми модификациями составляет более пятидесяти. В эти годы в СССР «Москвич» был ведущим производителем массовых легковых автомобилей, поставщиком продукции на рынки Западной и Восточной Европы, Азии и Африки и победителем автомобильных ралли мирового уровня.

Эта книга — воспоминания одного из наиболее значимых советских автомобильных инженеров. Благодаря этим записям унас есть возможность услышать из первых уст, как разрабатывались и испытывались автомобили в далекие тридцатые, как осуществлялась их доводка в самые тяжелые годы войны, как создавались первые советские массовые автомобили для «частного» потребителя. Эту книгу читаешь и как будто слушаешь рассказы человека, прошедшего школу от простого автомеханика и шофера до главного конструктора одного из крупнейших советских автозаводов, равного и по знаниям, и по опыту зарубежным коллегам.

— Электромобили — это наше будущее? Что вы думаете о развитии электротранспорта в Москве?

— Электромобили — это уже настоящее. Мы видим, как с каждым годом растет количество владельцев электрокаров. Большое количество автомобилистов уже сделали свой выбор в пользу электромобильности, но многие еще сомневаются. Как правило, смущает высокая стоимость электромобилей по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. Однако если смотреть на весь жизненный цикл машины, то в конце концов электрические выходят существенно дешевле. Они надежнее. Во-первых, они вразы меньше ломаются, так как запчастей по факту меньше. Во-вторых, электроэнергия дешевле, чем бензин, а в Москве, например, зарядка на станциях на улицах города вообще бесплатна. В-третьих, для электромобилей в Москве действует бесплатная уличная парковка и отменен транспортный налог.

Другие регионы страны также стараются не отставать от столицы и постоянно работают над развитием зарядной инфраструктуры. Мы со своей стороны тоже стараемся идти в ногу со временем. Поэтому параллельно со сборкой текущих моделей мы ведем активную работу над созданием собственной уникальной платформы электромобилей, которые со временем станут основной продукцией завода.

— А что с запчастями для авто? Они будут отечественные или вы налаживаете партнерские связи с поставщиками из дружественных стран?

— На заводе «Москвич» уже началась подготовка к локализации компонентов для автомобилей. Сегодня мы уже используем часть аксессуаров и различных технических жидкостей, которые производятся на территории России. В конце этого года, с запуском мелкоузловой сборки локализация производственного процесса значительно повысится. Увеличится количество операций на всех этапах производства, появятся собственная сварка и окраска. Так, например, помимо окраски кузовов, мы планируем самостоятельно окрашивать все пластиковые детали нашего автомобиля. Ну и,конечно же, это работа с локальными поставщиками, количество которых с дальнейшим развитием нашего производственного процесса будет только расти.

— Дмитрий Валентинович, а у вас или вашей семьи был автомобиль «Москвич»? Поделитесь своими воспоминаниями об этой машине.

— Вы правы, автомобиль «Москвич» был почти в каждой семье, так было и с семьей моих друзей, с которыми япроводил много времени. Конечно, в сравнении с современными автомобилями в старом «Москвиче» было тесновато, однако автомобиль казался очень уютным. Каждый раз думаю о нем с ностальгией. Какие, на ваш взгляд, перспективы у отечественного автопрома?

Согласно разработанной Министерством промышленности и торговли РФ Стратегии развития автомобильное производство является одной из системообразующих отраслей. В прошлом российский автопром был зависим от других компаний. Теперь пришло время технологической независимости. Сейчас унас есть отличная возможность воспользоваться имеющимися технологическими наработками, чтобы создать свой новый опыт на базе российского автомобилестроительного опыта и опыта производителей из других стран.

ДОСЬЕ

Пронин Дмитрий Валентинович родился 1 июля 1972 года вМоскве. В2006 году окончил Московскую академию экономики и права, в 2017-м— Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. С 1992 по 1994 год— коммерческий директор ТОО «Урал». В1996−1997 годах— замгендиректора ЗАО «Автокаролина». С 1997 по 2004 год работал на различных должностях в автосалоне «Нью-Йорк Моторс Москва». В2004−2011 годах— директор по корпоративным продажам «Авилон Автомобильная группа», а с 2011 года— замгендиректора этого автохолдинга. Виюле 2012 года назначен начальником управления организации и контроля легковых пассажирских таксомоторных перевозок, сдекабря 2012 года был замглавы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Завод возглавил в 2022 году.

ИСТОРИЯ

Свою деятельность завод начал 6 ноября 1930 года, приступив к сборке легковых и грузовых машин Ford. Вдекабре 1930 года постановлением Всесоюзного автотракторного объединения завод стал именоваться «Государственный автосборочный завод имени Коммунистического Интернационала молодежи» (КИМ). До 1933 года здесь собирали автомобили Ford A и Ford AA из американских комплектующих. В1933 году завод стал филиалом «ГАЗ» и перешел на сборку автомобилей ГАЗ-А и ГАЗ-АА уже из советских комплектующих. В1939 году завод стал самостоятельной частью Глававтопрома и получил название «Московский автомобильный завод имени КИМ». С началом Великой Отечественной войны завод был переориентирован на выпуск военной продукции. Вмае 1945 года было принято постановление Совета народных комиссаров СССР о развертывании строительства автозавода по выпуску малолитражных автомобилей «Москвич». Предприятие было переименовано в «Завод малолитражных автомобилей» (ЗМА), позднее— «Московский завод малолитражных автомобилей» (МЗМА). В1947 году начался серийный выпуск легковых автомобилей «Москвич-400». В1954 году увидел свет модернизированный автомобиль «Москвич-401». В1974 году с главного конвейера завода сошел двухмиллионный автомобиль «Москвич-412». В1998 году часть территории и цехов завода была передана совместному автомобилестроительному предприятию правительства Москвы иRenault, которая первоначально называлась «Автофрамос», позднее— под контроль компании «Рено Россия». Вмае 2022 года активы «Рено Россия» перешли в собственность правительства Москвы.