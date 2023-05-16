Названы неожиданные ошибки при укладке волос, ведущие к их выпадению

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Поредение волос может быть вызвано целым рядом факторов — от гормональных до генетических. Однако есть две ошибки, которые при укладке волос способствуют усугублению проблемы. Парикмахеры Она Диас-Сантин и Ганима Абдулла призвали немедленно перестать это делать, пишет американское издание She Finds.

Пробор посередине головы

Пробор посередине волосистой части головы — это один из способов привлечь внимание к выпадению волос у человека, рассказала Диас-Сантин. По словам эксперта, волосы обычно выпадают именно на макушке, поэтому пробор становится все шире. Хорошим решением будет отказаться от такой укладки. Вместо этого стоит добавить подвижности прическе: выбирать челку-шторку, многослойную укладку или экспериментировать с удлиненными боковыми прядями.

Скрыть признаки редеющих волос можно и при помощи аксессуаров, таких как повязки на голову, шарфы или береты. Это поможет визуально придать волосам объем. Короткая стрижка под небольшим углом, по словам парикмахера-стилиста Абдуллы, подарит волосам дополнительную пышность.

Использование тяжелых средств для волос

Существует множество средств по уходу за волосами, которые обещают придать объем редеющим волосам, например мусс, лак для волос, спрей для завивки, сухой шампунь и так далее. Но Диас-Сантин настоятельно порекомендовала сократить количество средств густой и плотной консистенции при уходе за волосами или вовсе отказаться от них. Потому что они только усугубляют истончение и поредение волос.

— Нанесение густых или тяжелых средств на волосы может привести к их слипанию и истончению, — отметила специалист.

Диас-Сантин посоветовала использовать только спрей-стайлер, облегченные пенки и лак для волос, которые не являются слишком густыми и не оказывают жирного или утяжеляющего эффекта при нанесении. Таким образом, волосы будут казаться легкими и воздушными.

Парикмахер обратила внимание на то, что с редеющими волосами нужно обращаться очень бережно. Особенно, когда фолликулы наиболее уязвимы (при расчесывании) или когда волосы влажные. Она также порекомендовала минимизировать использование тепловых инструментов и пополнить в организме запасы витаминов D, В12, цинка и коллагена.