Сохраняет молодость и регулирует давление: диетолог Дюваль назвала пять полезных свойств чая

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Самые известные вариации чая — зеленый и черный. Они отличаются по вкусу, но оба обладают полезными свойствами. Чем хороши эти напитки, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, черный и зеленый чай получают из одних и тех же чайных листов. Разница между ними только в технологии приготовления, от этого меняются и их свойства.

— Чтобы приготовить зеленый чай, листочки подвергают обработке паром, из них удаляется вся лишняя влага. Но при этом не происходит никаких окислительных процессов, что помогает сохранить все полезные свойства, — сказала Дюваль.

Она отметила, что, употребляя зеленый чай, человек может ощутить больше вкуса и аромата, а также получает больше витаминов и микроэлементов.

— Черный чай, в отличие от зеленого, ферментируют, то есть вялят и скручивают чайные листочки, из-за чего получается напиток черного цвета. Но он содержит уже меньше полезных веществ, — объяснила специалист.

Полезные свойства

Заживляет раны

Дюваль рассказала, что танины, которые содержатся в чае, обладают бактерицидным и противовоспалительным эффектом.

— Они наделяют чай бактерицидным свойством и заживляют раны. Однако это не значит, что чаем нужно лечиться, — сообщила диетолог.

Утоляет жажду и молодит

Большое содержание полифенольных соединений помогает утолять жажду. Это, по мнению собеседницы «ВМ», делает чай прекрасным напитком в жаркое время года, особенно если его охладить.

— Эти соединения снижают токсическую нагрузку, которую человек получает из окружающей среды, то есть работают как антиоксиданты. А они в свою очередь оказывают еще и омолаживающий эффект, — заметила Дюваль.

Положительно действует на сосуды и регулирует давление

Чай содержит катехины — органические вещества, которые препятствуют кровоизлияниям и укрепляют стенки сосудов, объяснила специалист.

— А витамин Р помогает поддерживать артериальное давление в норме. Также хорошо работает против отеков и аллергии, — заверила Дюваль.

Тонизирует и бодрит

Чай содержит кофеин, который хорошо тонизирует, рассказала врач.

— Но если переборщить с дозировкой, то искусственная бодрость может украсть молодость человека и внутренние резервы. Лучше употреблять чай в первой половине дня, потому что у него много тонизирующих свойств, — посоветовала медик.

Она подчеркнула, что искусственно заставлять организм быть активным в вечернее время вредно, потому что это нарушает естественное течение его работы и сказывается на нервной системе.

Мочегонный эффект

Чай оказывает также сильное мочегонное действие, но важно соблюдать дозировку. Он вымывает не только вредные вещества, но и полезные (например, кальций — прим. «ВМ»), а также повышает выработку желудочной кислоты.

— Поэтому людям, которые страдают повышенной кислотностью желудка, и тем, кто находится в стадии обострения заболевания ЖКТ, нужно быть осторожными с употреблением чая, — рекомендовала Дюваль.

Она подчеркнула, что лучше использовать чай тройной–четверной заварки. А если в организме наблюдается недостаток кальция, то лучше вообще отказаться от напитка.