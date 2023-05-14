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Борются со стрессом, вирусами и заряжают энергией: какие каши лучше есть на завтрак

Иссалина Аюпова

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Какие каши самые полезные
Фото: shutterstock

Свой завтрак важно начинать правильно, ведь он может зарядить энергией на весь день и напитать организм полезными веществами. Одной из самых популярных разновидностей являются каши. О том, с какой из них лучше начинать утро, «Вечерней Москве» рассказала врач — эндокринолог-диетолог Наталья Лазуренко.

По мнению диетолога, самыми полезными крупами для приготовления каши считаются:

  • дикий рис;
  • перловка;
  • гречка.

— Они занимают лидирующую позицию среди круп, потому что содержат достаточное количество витаминов и микроэлементов, а главное, в их составе высокий уровень клетчатки, — пояснила Лазуренко. — Организм вместе с приемом пищи получает необходимые микроэлементы и витамины, но при этом тратит энергию для усвоения еды.

По ее словам, эти каши насыщены витаминами группы В, а они незаменимые помощники для:

  • передачи непарного импульса центральной нервной системы;
  • борьбы организма со стрессом и вирусами;
  • улучшения обмена веществ;
  • поддержания уровня холестерина;
  • адекватной работы всего организма в целом.

Также диетолог отметила, что наличие клетчатки в составе является питательной средой для микробиоты кишечника и стимулирует его работу.

— Такие крупы не только насыщают человека углеводами, которые являются энергетическим ресурсом, но и не позволяют быстро поднять уровень глюкозы и инсулина в крови, — пояснила Лазуренко.

Специалист посоветовала есть такие каши в первой половине дня. Например, в качестве завтрака.

— Такой завтрак — сытный прием пищи, который долго не заставит испытывать чувство голода, — заверила врач. — А чтобы извлечь максимальную пользу из этих круп, можно добавить растительное масло и некрахмалистые овощи или грибы.

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