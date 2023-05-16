Валик крутится, марки клеятся

Еще 100 лет назад такое устройство использовали для того, чтобы клеить марки / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Первые марки появились 183 года назад — их выпустили в мае в Великобритании. Сегодня они отдельный мир, со своими традициями, историями, технологиями. 15 мая москвич Виктор Чернышов поделился своей необычной находкой с «Вечерней Москвой», чтобы узнать ее историю.

На антресоли житель столицы обнаружил хрустальную вещицу — старинную: — От родственников досталась коробка, которая пылилась лет 50. Но пришло время узнать ее содержимое. Среди писем прабабушки и обрывков газет обнаружил прямоугольную хрустальную ванночку с валиком. Честно признаться, понятия не имел что это.

«ВМ» решила помочь Виктору. Для этого мы обратились к коллекционеру Наталье Титовой.

— Это устройство для наклеивания марок. Ему не меньше 100 лет. Принцип работы прост. На обратной стороне марки нанесен клей, но, чтобы она приклеилась, его необходимо смочить. Таким же клеем был обработан и клапан, закрывающий конверт.

Можно было поплевать на пальцы или воспользоваться этим устройством. На дно крошечной ванночки-плошки наливалась вода, и валик, вращаясь, становился влажный.

С изобретением поролона для наклеивания марок стали использовать уже смоченные поролоновые подушечки в пластиковых подставках.

Подобные марочницы (как их называли) исчезли вместе с чернильницами, пресс-папье, промокашками, перьевыми ручками.

КСТАТИ

Филиппа Феррари называют «королем почтовых марок». Именно ему принадлежала самая большая коллекция в мире. Собирать марки Феррари начал в 10 лет, в 1859 году.