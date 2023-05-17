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Мастер-класс «Как вести свой блог в социальных сетях»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Мастер-класс «Как вести свой блог в социальных сетях»
Фото: Вечерняя Москва

Мастер-класс «Как вести свой блог в социальных сетях»

Участники: Даниил Лапин — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ, учащиеся медиаклассов.

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