Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
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Практическое задание для школьников по теме: «Как вести свой блог в социальных сетях»
Практическое задание для школьников по теме: «Как вести свой блог в социальных сетях»:
Выберете тему, в которой вы хорошо разбираетесь и придумайте концепцию блога: целевая аудитория, название, рубрики, формат публикаций.
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Приметы и советы
Народный календарь. Что нужно сделать 20 мая для преодоления трудностей Народный календарь. Чем опасны семейные ссоры 19 мая Народный календарь. Как предугадать погоду в летний сезон, смотря на гусей 18 мая Народный календарь. Чего нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь несчастье и болезни Народный календарь. Какой напиток нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья
Проще, чем кажется