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Практическое задание для школьников по теме: «Как вести свой блог в социальных сетях»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Практическое задание для школьников по теме: «Как вести свой блог в социальных сетях»
Фото: Александр Кочубей/ Вечерняя Москва

Практическое задание для школьников по теме: «Как вести свой блог в социальных сетях»

Практическое задание для школьников по теме: «Как вести свой блог в социальных сетях»:

Выберете тему, в которой вы хорошо разбираетесь и придумайте концепцию блога: целевая аудитория, название, рубрики, формат публикаций.

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