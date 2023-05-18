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Концерт для ветеранов прошел в парке Перовская Слобода
9 мая в парке Перовская слобода прошел митинг-концерт, посвященный Дню Победы. На митинг были приглашены ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла, жители района, учителя, школьники, представители местной администрации.
В память о подвиге в борьбе против нацизма со сцены звучали песни военных лет. Перед зрителями выступили детские и взрослые танцевальные коллективы.
После завершения концерта корреспондентами школы «Мастерская цифровых медиа» работающей на базе РОО Центр социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово», было взято несколько интервью у ветеранов и подарили открытки изготовленные своими руками.
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