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В московских учреждениях соцзащиты отметили День музеев

Павел Гриднев
Общество
В московских учреждениях соцзащиты отметили День музеев
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

Подопечные столичной соцзащиты активно участвуют в музейной жизни Москвы. Ребята посещают тематические выставки, ездят в экскурсионные поездки, которые вызывают массу впечатлений и дают множество новых знаний. Специалисты уверены: приобщать детей к искусству крайне важно для гармоничного развития.

Походы в художественные музеи, выставочные залы и галереи хорошо развивают воображение и дают почву для вдохновения. Это особенно важно для ребят, увлеченных творчеством.

— Часто, вернувшись с экскурсии, юные художники изображают понравившиеся экспонаты в своих работах, — рассказывает воспитатель Центра имени Ю.В. Никулина Светлана Овчарова.

В центре есть три собственные экспозиции — Мемориальный музей Никулина, Музей циркового костюма и зал воинской славы. Ребята проводят экскурсии для сверстников и почетных гостей.

— Очень люблю Третьяковскую галерею, Новую Третьяковку и галерею Зураба Церетели. Впервые оказавшись в музее, задумался, как выразить мысли и чувства в творчестве. Стал лучше рисовать и для нашего музея написал портрет Юрия Никулина, — рассказывает воспитанник центра Артем.

В Центре содействия семейному воспитанию «Сколковский» для воспитанников часто организуют загородные экскурсии.

— Недавно ездили в Звенигород, побывали в Можайске и в музее-заповеднике «Бородинское поле», где ребятам удалось окунуться в атмосферу прошлого, — рассказывает педагог-организатор Оксана Могильченко. Такие поездки, по ее словам, расширяют кругозор, дают стимул для получения новых знаний и опыта.

С этим согласен и социальный педагог Центра «Полярная звезда» Карлен Арутюнян.

— Давно заметил, что после культурных походов и поездок у ребят возникает желание еще больше узнавать новое, — говорит он. — Воспитанник Даниил, который после первого концерта симфонического оркестра захотел сходить в Третьяковскую галерею и Пушкинский музей.

Активно приобщают детей к культурному досугу и волонтеры, посещающие центры для детей-сирот. Воспитанница «Полярной звезды» Маша и ее наставница Светлана вместе обошли уже множество самых разных выставок.

— Мне понравились инсталляции, соединенные с запахами. Например, темы «Любовь», «Счастье» и так далее. Каждому состоянию была выделена комната и подобран запах, — делится своими впечатлениями Мария.

В московских учреждениях соцзащиты отметили День музеев Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

Для детей с особенностями развития театры, выставки, музеи – не только часть досуга, но и способ познания окружающего мира. Программа для таких ребят подбирается с особой тщательностью. В особом семейном центре им. Г.И. Россолимо действует проект «Музейный калейдоскоп». На его создание специалистов вдохновил подарок Татьяны Ошариной — коллекция фарфоровых кукол в народных костюмах, которую москвичка собирала для своих внуков больше десяти лет. К каждой кукле прилагается журнал с подробным описанием истории и традиций местности, откуда костюм родом.

— Во время работы над проектом дети знакомятся с обычаями, костюмами, фольклором народов России, изучают географию и историю нашей необъятной страны. Коллекция заняла достойное место в музее «Москвичи», экспозиции которого также активно используются на занятиях, — рассказывает организатор проекта, музыкальный руководитель Татьяна Павлова.

Все культурные программы для ребят подбираются с учетом интересов и возраста. Юные художники обожают картинные галереи, спортсмены — тематические выставки, а для младших школьников музейная Москва, как правило, начинается с Палеонтологического и Дарвиновского музеев.

— Дети с восторгом смотрят на динозавров, изучают исторические эпохи. Все, что связано с животным и растительным миром, воспринимают с большим интересом. Были и в океанариуме, и в зоопарке, — рассказывает воспитатель Центра «Вертикаль» Татьяна Чигвинцева.

Особое внимание в программе посещения музеев традиционно занимают места, связанные с историей нашей страны и ее выдающимися гражданами. Так, в преддверии Дня Победы воспитанники Центра «Наш дом» побывали в Музее Героев Советского Союза и России, экспозиция которого посвящена доблести и мужеству защитников Родины.

— Музей очень завораживает, проникаешься историей и проживаешь ее с рассказами экскурсовода. В таких местах хорошо понимаешь, как важно знать историю и гордиться ею, — делится своими впечатлениями воспитанница Анастасия.

В столичных геронтологических центрах, где живут в том числе ветераны Великой Отечественной войны, есть свои военно-патриотические музеи. Музею боевой славы в Геронтологическом центре «Юго-Западный» филиале «Геронтологический центр для ветеранов войны «Коньково» 9 мая, например, исполнилось 20 лет.

В московских учреждениях соцзащиты отметили День музеев Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

Он был создан по инициативе самих жителей. Здесь хранятся их фронтовые фотографии, личные вещи, награды.

— Ветеранам важно передать свой опыт и знания, помочь подрастающему поколению понять и оценить события прошлого, которые повлияли на жизнь миллионов людей. Такие встречи являются терапией для наших ветеранов. Они могут еще раз проанализировать пройденный путь, понять значимость собственной жизни, — отмечает психолог учреждения Ирина Лапина.

В музеях Социальных домов можно увидеть уникальные работы жителей, выполненные в разных техниках: резьба по дереву, выжигание, вышивка, шерстяная акварель, вязание, алмазная мозаика, декупаж, валяние из шерсти, аппликация и т. д.

В московских учреждениях соцзащиты отметили День музеев Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

Для людей с ментальными особенностями важно, чтобы их труд был замечен.

В Социальном доме «Ступино» оборудованы выставочные стенды, где хранится немало работ жителя. Для Дениса самая ценная и памятная поделка​ — «Голубь мира». В свое время ее высоко оценило жюри Московского фестиваля творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны», включив в каталог лучших работ.

— Над голубем трудился больше трех месяцев. Сначала выпиливал и обтачивал детали, а их около ста. Затем собрал и покрасил фигурку. Мне помогал руководитель Александр Андреевич. Любую работу могу подарить, но только не голубя. Хочу, чтобы он украшал нашу мастерскую, — говорит Денис.

В московских учреждениях соцзащиты отметили День музеев Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

Кроме того, в социальных домах оборудованы специальные стенды и доски почета для медалей, кубков и грамот, которые жители получают на конкурсах, фестивалях и состязаниях. Эти экспозиции — не просто символ достижений, труда и упорства, но и отличная мотивация.

В московских учреждениях соцзащиты отметили День музеев Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

В Социальном доме «Обручевский» коллекция наград недавно пополнилась золотой медалью Анны, которая ведет активный образ жизни, увлекается легкой атлетикой, плаванием. А в этом году стала посещать тренировки по конному спорту. Недавно девушка приняла участие в городских соревнованиях, где завоевала золото в своем дивизионе.

«Для меня очень важна победа. Нравится получать награду. Когда еду домой с кубком, всегда чувствую радость. Хочется еще больше заниматься и выигрывать», – признается Анна.

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