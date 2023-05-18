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«Цены привлекательные»: можно ли приобретать автомобиль в ОАЭ и к чему нужно быть готовым

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Цены привлекательные»: можно ли приобретать автомобиль в ОАЭ и к чему нужно быть готовым
Фото: Pexels

Благодаря низким ценам на автомобили в ОАЭ россияне наладили реэкспорт западных автомобилей и запчастей из Эмиратов в Россию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на участников подобной схемы. Действительно ли автомобили в Эмиратах пользуются спросом у россиян и какие подводные камни могут возникнуть при их покупке, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что еще в 2022 году граждане России заинтересовались машинами из Арабских Эмиратов.

— Компании возят авто из ОАЭ еще с первой половины прошлого года. Действительно, и частники тоже возят. Порой цены в ОАЭ довольно привлекательные, и большие внедорожники вроде Toyota Land Cruiser или Mitsubishi Pajero Sport получаются интересными по стоимости, — объяснил эксперт.

Однако, заметил Гудков, не всегда ценник на машины из Эмиратов получается выгодным: во-первых, постоянно меняется курс валют. Во-вторых, внутренняя ситуация в России тоже переменчива, и периодически внутри страны попадаются интересные варианты от официальных дилеров, подчеркнул специалист.

Покупая машины в ОАЭ, следует помнить, что они могут быть не совсем удобны при эксплуатации в России, напомнил автоэксперт.

— Эмираты и прилегающая экономическая зона, безусловно, представляют интерес. Но продающиеся в жарких районах машины зачастую не адаптированы для российского рынка и для холодного климата. Например, антикоррозийная обработка там попроще, а системы отопления настроены на более теплые зимы, чем в России. В идеале, если получается за те же деньги найти европейский автомобиль, то так и нужно поступить, — посоветовал специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что Эмираты — далеко не единственный канал, через который можно привезти автомобиль в РФ. Например, большим спросом пользуются подержанные праворульные авто из Японии. В этом случае полтора миллиона рублей или даже миллион — вполне реальный ценник, на который можно рассчитывать, заметил Гудков.

Представляют интерес и другие азиатские автомобильные рынки, уверен специалист.

— Южная Корея — тоже интересный вариант, но тут машины уже подороже и в основном корейских марок. Из Китая тоже возят какие-то машины (и новые, и порой подержанные) параллельным импортом. Не факт, что это выгодно, но в любом случае наш основной интерес теперь — Азия, а не Европа, — рассказал эксперт.

При этом из Европы машины по-прежнему возят в Россию в обход официальных каналов. Однако цены на такие авто сильно выросли, и подобные предложения ориентированы больше на истинных фанатов ушедших из России марок, уверен Гудков.

Эмираты как рынок автозапчастей представляет интерес больше для тех, кто занимается оптовыми продажами, заметил эксперт.

— Канал по запчастям из ОАЭ существует. В первую очередь возят оптом или мелким оптом. Частнику может быть нужен один комплект или одна запчасть. Обычно люди не будут заморачиваться и ехать в ОАЭ. А вот для компаний, занимающимся оптом или мелким оптом, это уже интереснее, — объяснил Гудков.

По словам специалиста, запчасти в Россию попадают из самых разных стран. Изначально поставщиками деталей могут быть как азиатские страны, так и европейские. Дальше детали добираются до РФ через целый ряд государств: это не только ОАЭ, но и Турция, Азербайджан, Армения и другие страны, заключил эксперт.

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