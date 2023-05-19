«Там была кровь»: диетолог Соломатина рассказала, почему опасно покупать шаурму в ларьках

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В башкирском Мелеузе 17 человек отравились шаурмой, которую купили в одном и том же киоске. Они почувствовали резкое ухудшение здоровья и обратились за медпомощью и позже были госпитализированы. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», чем может быть опасна покупная шаурма и как приготовить ее самостоятельно.

Чем может быть опасна шаурма

По словам Соломатиной, в составе покупной шаурмы могут быть несвежее мясо и немытые овощи. Кроме того, в соусе большое количество жирного майонеза и соли, что делает блюдо вредным для здоровья.

— В шаурму могут добавить несвежее или жирное некачественное мясо. Также салат могут сделать из грязных овощей. А соус делают из майонеза, кетчупа и большого количества соли. Продукты могут нарезать на грязной разделочной доске и немытыми руками, — рассказала она.

Диетолог объяснила, какие инфекции могут быть в шаурме, которую продают в ларьках.

— Это может быть сальмонеллез, листериоз, разные виды кишечной палочки и гельминты. Можно заразиться всевозможными опасными инфекциями. У меня был случай, когда повар готовил шаурму порезанными руками. Я думала, что там красная капуста, а оказалось, там была кровь. Это может привести к серьезным заражениям, — сказала Соломатина.

Как сделать полезную шаурму дома

Специалист заверила, что полезную шаурму можно легко приготовить дома самостоятельно. Правильный выбор продуктов сделает это блюдо подходящим для правильного питания.

— Нужно взять тонкий лаваш, добавить курицу или индейку. Соус можно сделать из томатной пасты, чеснока и зелени. В кетчупе много крахмала, который вреден для фигуры. Также можно заменить майонез сметаной. Лаваш абсолютно безвреден для здоровья, в его состав входит только мука и вода, — сообщила эксперт.