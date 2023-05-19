В столичных семейных центрах подростков учат правильно реагировать на критику

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Критика может как замотивировать, так и обидеть человека, заставить сомневаться в себе и своих силах. Подростки особенно чувствительны к мнению окружающих, поэтому так важно объяснить разницу между здоровыми и токсичными замечаниями. Как в специалисты учат ребят принимать чужую точку зрения, рассказывает специалист по социальной работе семейного центра «Доверие» Наталья Канарейкина.

Критика имеет две стороны: конструктивную и токсичную. Первая мотивирует, обычно ее легче воспринимать, хочется прислушиваться. Вторая же оказывает разрушительное влияние, в ней нет конкретики. Реакция в этом случае бывает агрессивной и может привести к конфликту, неуверенности в себе.

В столичных семейных центрах регулярно проходят различные мероприятия для подростков: мастер-классы, мозговые штурмы, дни караоке, занятия в актерской студии. Ребята активно общаются и, конечно, могут критиковать друг друга. Специалисты и кураторы направляют беседу участников так, чтобы ребята не переходили черту, учат приводить конструктивные аргументы и доводы. Таким образом, дают возможность развивать и открывать таланты, а также делиться своими мнениями.

— Токсичная критика «однобока», опирается на личные вкусы и предпочтения. Она не слышит аргументов и доводов с другой стороны. Конструктивная же всегда имеет основания и примеры из практики, предлагает варианты. Это объясняем ребятам на занятиях и тренингах, — рассказывает Наталья Канарейкина.

В семейных центрах проводятся тренинги «Принимая критику: развиваем навыки позитивного мышления». Психологи учат достойно реагировать на замечания окружающих, не переходить грань, когда оцениваешь других, а также выражать свое мнение, предлагать варианты улучшения ситуации.

Специалисты отмечают: важна не только критика. Одна из составляющих правильного восприятия оценки — это, прежде всего, любовь к себе. Психологи акцентируют внимание на том, что нужно в первую очередь ценить свое мнение, а потом уже прислушиваться к суждениям других людей, анализировать и делать выводы.

В столичные семейные центры нередко обращаются подростки, которые боятся критики. Один из таких примеров — 14-летняя Мари. Поначалу стеснялась на занятиях студии актерского мастерства. Было сложно высказывать мнение в силу личностных качеств, воспитания и природной скромности. Специалисту приходилось задавать много наводящих вопросов, чтобы школьница начала смелее говорить.

Постепенно Мари стала одним из самых активных участников подросткового клуба «Формат 4D», превратив особенности характера в плюсы. Специалисты помогли поверить в себя, научили отстаивать свою позицию.

А Виктория пыталась подвергнуть все сомнению. Ее считали трудным ребенком — критиковала все, что говорили специалисты. По рекомендации психолога Вика ходила на занятия как зритель, но не смогла остаться в стороне, принимала участие в обсуждениях. На встречах токсично выражала мнение о действиях каждого участника, но постепенно специалист с помощью встречных вопросов перевел необоснованные высказывания девушки в конструктивные.

Посещая семейные центры, подростки не только учатся воспринимать критику, но и узнают, как самим выражать мнение корректно. Чтобы не обижать других своими высказываниями, психологи рекомендуют ребятам придерживаться некоторых советов. Если не можешь подробно описать, что тебя не устраивает и как это можно улучшить, ограничься короткой фразой, что это не в твоем вкусе. Никогда не переходи на личность, критикуй только обстоятельство или объект. Не говори того, что сам не хотел бы услышать, а также не выражай свое мнение, если об этом не просят.

— Персиковое дерево не перестаёт цвести и давать плоды только потому, что кто-то больше любит груши. Так и человек не должен из-за мнения окружающих бросать, например, любимое дело. Критика — неотъемлемая часть жизни, поэтому нужно уметь реагировать, находить мотивацию становиться лучше. Именно этому учат подростков в столичных семейных центрах, — заключила Наталья Канарейкина.

Принимать критику, выражать мнение, а также развить другие полезные навыки подростки могут в столичных семейных центрах. Узнать подробнее о занятиях можно на портале «Мой семейный центр» в разделе «Мероприятия».

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Также можно оставить свое обращение онлайн в разделе онлайн-консультаций