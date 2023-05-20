Артефакты из зоны СВО: какие личные вещи погибших бойцов стали частью выставки

15 мая 2023 г. Заслуженный художник Украины, руководитель волонтерской группы «Летописец Донбасса» Татьяна Пономаренко-Левераш держит в руках сбитый беспилотник ВСУ, который будет передан Музею современной истории России / Фото: Алексей Орлов / «Вечерняя Москва»

Музею современной истории России передали новые артефакты из зоны спецоперации. «Вечерняя Москва» выясняла, какие экспонаты пополнили выставку, посвященную Донбассу.

В музейном зале, посвященном спецоперации, гости с интересом рассматривают аккуратно уложенные в витринах артефакты. Среди выставленных предметов посетители видят шевроны батальонов защитников Донбасса: «Спарта» и «Восток». Здесь же представлены и личные вещи Героя России Владимира Жоги: подсумок, солнцезащитные очки, пистолетная кобура. Соседние витрины вызывают еще больше эмоций. Здесь детская кукла в розовом рваном платье и игрушечная камуфляжная машинка соседствуют на одной полке со 120-миллиметровыми стабилизаторами от артиллерийской мины, которыми ВСУ обстреливали Луганск. Рядом — изрешеченный пулями капот автомобиля, на стекле которого красной краской написано «Дети».

— Это фрагмент багажника машины, в которой от руки солдат ВСУ погибла семья с детьми. Когда только велись бои за Мариуполь, наша волонтерская группа видела около десятка машин, полностью в упор расстрелянных из разного калибра оружия, — рассказывает заслуженный художник Украины, руководитель волонтерской группы «Летописец Донбасса» Татьяна Пономаренко-Левераш. — Даже когда Россия сделала безопасные коридоры и звучали многочисленные просьбы дать возможность мирным жителям выехать из города, бандеровцы и нацисты прикрывались людьми как щитом.

Эти и другие факты о происходящем на Украине, как отметила Пономаренко-Левераш, важно знать не только молодежи, но и старшему поколению, чтобы сохранить настоящую историю.

Еще один новый артефакт — сбитый беспилотник ВСУ, который сбрасывал на российских солдат в Мариуполе гранаты. Его одна из организаторов выставки, Татьяна Пономаренко-Левераш, кладет в витрину самостоятельно.

— Мы передаем для экспозиции и портрет Героя России Романа Кутузова с позывным «Туман». Он был подорван направленной миной, —добавила Пономаренко-Левераш. — Бойцы так его уважали, что, когда я повезла набросок на холсте на Донбасс, каждый из них оставил свой мазок на этой летописи героизма.

Также для экспозиции был переданы и другие портреты, среди которых изображение погибшего Героя ДНР Владимира Жоги с позывным «Воха». В работе по собранию экспонатов помогали бойцы батальона «Спарта» и отец героя Артем Жога.

— Это первый полноценный выставочный проект, посвященный истории Донбасса и Новороссии с XVIII века и до наших дней, подготовленный нашим музеем, — рассказал заместитель генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России Никита Аникин. — Коллекцию помогали собирать военные корреспонденты и журналисты, работавшие на территории ДНР и ЛНР с 2014 года.

Также, по словам Аникина, сотрудники музея с 2017 года регулярно выезжали на Донбасс, и часть экспонатов экспозиции по новейшей истории была укомплектована еще до 24 февраля 2022 года.

— Вещи из Попасной, Лисичанска и мест боев нам удавалось достать, что помогает закрепить подлинность выставки и передать людям эмоцию, не оставляющую равнодушными посетителей, — отметил Аникин. — Основная цель нашей экспозиции в том, чтобы гости выставки получили понятие о противнике, героизме наших бойцов и о страданиях мирного населения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Бурляев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Культурнгого фронгта России:

— Мы, поколение послевоенных лет, не могли себе представить, что доживем до момента, когда наши дети будут участвовать в спецоперации по вырезанию раковой опухоли нацизма из Украины.

Но победа будет за нами, это очевидно. И такая выставка помогает понять, кому именно мы противостоим.