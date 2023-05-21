Какие льготы положены тем. кто служит по контракту

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Каждый день в столичный Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улицу Яблочкова приходят несколько десятков добровольцев. Вcего за несколько часов здесь можно пройти все формальности, а помогают будущим бойцам сориентироваться волонтеры. Они и рассказали «Вечерней Москве», какие вопросы интересуют будущих контрактников.

— Люди в Москве чаще всего подходят и интересуются денежным вознаграждением, социальными льготами и сроками прохождения службы, — рассказал волонтер Артем Воинский. — Также волнуют специальные условия по кредитам и налогам, льготы для детей.

Кредит остановить

— Когда и как подать документы, подтверждающие участие в спецоперации, для оформления отсрочки платежей по кредитам?

— Вместе с обращением в банк заемщик может приложить документы, подтверждающие участие в специальной военной операции. Если служащий не смог предоставить документы в момент обращения, банк, МФО или другой кредитор вправе самостоятельно запросить их в Министерстве обороны либо в другом ведомстве.

Банк также может запросить их у заемщика. В этом случае заемщик обязан предоставить документы не позднее окончания льготного периода, иначе отсрочка платежей по кредитам будет аннулирована. Если же заявление подают члены семьи служащего по контракту, то они должны предоставить документ, подтверждающий родство.

— Какие отчисления в Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования производятся с денежного довольствия военнослужащего?

— Денежное довольствие служащего по контракту не облагается взносами в вышеуказанные фонды. Это закреплено в Налоговом кодексе (подпункт 14 пункта 1 статьи 422 НК РФ). Тем не менее НДФЛ (13 процентов) c полученной суммы удерживается.

Жильем обеспечат

— Как может быть решен вопрос с жильем для военнослужащих по контракту и его семьи?

— Контрактники и члены его семьи, признанные нуждающимися в служебном жилье, могут обеспечиваться служебными жилыми помещениями либо жилыми помещениями в общежитии.

При отсутствии свободного служебного жилья выплачивается компенсация за аренду жилого помещения в размере, установленном действующим законодательством. Контрактник также может реализовать право на жилье в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Отдых ждет

— Есть ли у детей военнослужащих-контрактников приоритетное право на отдых в оздоровительных лагерях?

— Да, есть. Они могут отдохнуть в оздоровительных лагерях в приоритетном порядке, включая «Орленок», «Артек», «Океан», «Загородный дом приемов «Русичи».

Также семья контрактника может самостоятельно приобрести тур в детский лагерь. В таком случае предусмотрена компенсация — не менее 100 процентов от цены купленной путевки.

Чтобы получить возврат, надо предоставить:

подлинник (не копия или устные подтверждения) документа, подтверждающий фактическую оплату стоимости путевки лично заявителем. Это может быть кассовый чек. Также принимаются подтверждающие документы платежного терминала на территории РФ, квитанции банкоматов, платежные поручения, чековые ордера либо аналогичные документы от любой кредитной организации;

подлинник договора, который заключен с юридическим лицом или с индивидуальным предпринимателем для осуществления продажи путевок;

подлинник обратного талона для путевки.

И учеба тоже

Есть ли у детей военнослужащих-контрактников льготы при поступлении в образовательные учреждения?

Да, действительно, таковые есть. Дети участников специальной военной операции имеют право на первоочередное поступление в российские вузы по отдельной квоте. Такая квота приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов составляет 10 процентов от общего количества бюджетных мест каждого вуза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Литовкин, военный эксперт, полковник запаса:

— Контрактная служба в случае заключения долгосрочного контракта весьма прибыльна. Сейчас контрактники получают хорошие деньги: в условиях боевых действий они получают дополнительные выплаты — до 200 тысяч может быть. Контрактникам даются путевки на отдых и медобслуживание в хорошие военные санатории. Также они имеют право на льготную ипотеку: проценты выплачивает Минобороны.

Зара, певица:

— Я гастролирую очень много по нашей стране и вижу, как люди абсолютно разных профессий хотят быть полезны своей Родине. И многие из них готовы к службе по контракту. В воскресенье я посетила приемный пункт на Яблочкова.

Честно говоря, я удивлена, потому что здесь очень много добровольцев абсолютно разных национальностей, но все они очень хотят быть полезны своему народу, своей стране. Это приятно удивляет.