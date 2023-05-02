Собянин встретился с размещенными в центрах «Авангард» и «Патриот» московскими контрактниками

Фото: sobyanin.ru / сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 2 мая, посетил центры «Авангард» и «Патриот». В них проходят подготовку столичные военнослужащие по контракту.

Глава города пообщался в бойцами и поздравил их с наступающим Днем Победы.

— Ребята получают экипировку, проходят подготовку. Постарались создать для них хорошие условия, — рассказал Собянин в личном блоге.

В Москве 3 апреля начал свою работу единый пункт отбора на военную службу по контракту. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Отмечается, что в столичный единый пункт отбора приезжают добровольцы из разных регионов России. На месте они могут пройти все необходимые процедуры в одной локации.