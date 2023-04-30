Очередная группа контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы
Очередная группа контрактников выехала из Москвы для прохождения военной службы. Об этом стало известно в воскресенье, 30 апреля.
— Я равняюсь на своих товарищей, которые сейчас находятся на СВО. И желание у меня также помогать, к своим товарищам присоединиться, — сказал один из добровольцев.
Отмечается, что в единый пункт отбора приезжают добровольцы из разных регионов России, где они могут пройти все необходимые процедуры.
Для оформления контракта добровольцу потребуется военный билет, паспорт, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.
В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.