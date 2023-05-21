Опасные паразиты: водятся ли в Москве новые виды «чумных» клещей

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Ученые Тюменского медуниверситета (ТМУ) обнаружили три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. «Вечерняя Москва» выяснила, водятся ли такие насекомые в столице.

Специалисты открыли и описали новые виды клещей, способных вызывать чуму и лихорадку Западного Нила. Однако москвичам бояться нечего.

Ученые утверждают: эти опасные паразиты распространены в Сибири и Монголии, а также южнее азиатской части России и на территории Китая.

Кстати, одного из насекомых добыли в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ во время обследования коллекции летучих мышей. Остальных собрали с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых.

— Чаще всего клещи переносят бактерии, вызывающие боррелиоз — болезнь Лайма, — поясняет врач анестезиолог-реаниматолог Дарья Садовская. — Она может не проявлять себя до трех месяцев. Но чаще через 21 день после укуса появляется красное пятно — эритема. Оно растет медленно и угасает примерно через две недели. Притом все это время эритема может не вызывать никаких ощущений. Так что увидели пятно — сразу идите к врачу.

По словам специалиста, болезнь Лайма может вызывать боли в суставах, увеличение лимфоузлов, а также симптомы, похожие на грипп. Не всегда течение боррелиоза плавное.

— До трех месяцев бактерия может избегать иммунного ответа и вообще никак себя не проявлять — с точки зрения биологии это поражает. Так что нужно обязательно отнести клеща на анализ в лабораторию, — добавляет Дарья Садовская.

Адреса лабораторий, в которых проводят исследования клещей, можно узнать на сайте Роспотребнадзора по городу Москве.

Подцепить клеща можно не только в лесу, но и в парках, если те не обработаны от насекомых. В Москве, как правило, обработку проводят весной, с наступлением тепла.

— Столица относится к неэндемичным регионам по клещевому энцефалиту, — говорит директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Минздрава России Александр Лукашев. — Считается, что клещей — переносчиков этой инфекции здесь нет. В Подмосковье выделяют два рискованных района — Талдомский и Дмитровский. Для столичного региона гораздо более актуально такое заболевание, как боррелиоз.

Чтобы обезопасить себя, медики настоятельно рекомендуют заблаговременно прививаться от клещевого энцефалита, тем более что вакцина сейчас находится в свободном доступе. Прививку можно делать даже детям с годовалого возраста. Если вы едете на дачу, в поход или в лес, надевайте на себя светлую одежду, проверяйте после лесных прогулок кожу и держите под рукой репелленты.

СПРАВКА

Вакцинация от клещевого энцефалита работает в 95 случаях из 100. Если заражение все-таки происходит, прививка защищает от тяжелого течения заболевания и развития осложнений.