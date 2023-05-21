«Против России идет агрессия»: олимпийский чемпион Сергей Чепиков — о политических играх вокруг спорта

Депутат Госдумы Сергей Чепиков / Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости

Сергей Чепиков, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», как он относится к политическим играм вокруг Олимпийских игр.

Беседуем с прославленным многократным чемпионом в его кабинете за чашкой кофе. Сегодня бывший знаменосец сборной востребован в общественной жизни — он депутат Госдумы РФ.

— Сергей Владимирович, как депутат, вы явно не проходите мимо проблем спортивного строительства?

— Я работаю в Комитете по государственному строительству и законодательству, но если брать область спорта, то очень важный законопроект у нас был по спортивной медицине. Мы узаконили такое понятие, как «спортивный врач». Раньше на соревнования нередко привлекали сторонних врачей, они не отвечали ни за травмы атлетов, ни за употребление допинга. Теперь же у спортивной медицины будет собственное направление. Обучение таких специалистов должно быть профессиональным — именно как «спортивная медицина».

— Но давайте поговорим о главном увлечении вашей жизни — биатлоне. Откройте секрет: почему этот вид спорта такой притягательный?

— Секрет биатлона в том, что в нем быстро меняются события — то один в лидерах, то другой. Все очень динамично. Если в просто лыжных гонках все более или менее стабильно, за исключением коротких дисциплин, то в биатлоне ты можешь идти в лидерах, но на последнем рубеже совершить ошибки и оказаться далеко за пределами «десятки».

— На Олимпиаде в Калгари в 1988-м в столь юном возрасте тренеры поставили вас в эстафету сборной команды СССР. С чего вдруг такое доверие 21-летнему, по сути, юниору?

— Я тогда был напористый, может быть, даже дерзкий. Кроме того, я был перед этим лучшим в команде в индивидуальных гонках, и меня не поставить было бы как-то нелогично. Правда, перед первой своей гонкой я жутко волновался, не спал всю ночь и вышел на старт на «ватных ногах». Но на эту золотую эстафету я вышел на удивление спокойным и довольно уверенно пробежал свой этап. Тем более что я выходил, уже будучи призером Олимпиады, и понимал, что могу бороться.

Фото: РИА Новости

— Каково это — стать чемпионом в 21 год?

— Конечно, непонятно было сначала. В Калгари зрителей было немного, это не в Италии, Германии или в России, где бежишь по живому коридору болельщиков, коридору с перегаром — люди же греются (смеется). А дома уже, конечно, мы чемпионство ощутили — везде были встречи, приемы.

— А потом в норвежском Лиллехаммере вы берете в спринте второе олимпийское золото. Положа руку на сердце: какая золотая медаль дороже — в эстафете или личная?

— Конечно, индивидуальная медаль дороже. Это вообще какая-то квинтэссенция твоей работы. Мне было в то время уже 27 лет. В Лиллехаммере я понимал, что если не сейчас, то уже, может быть, и никогда, и знал, что это один из последних шансов. Тем более я был знаменосцем команды.

— Сейчас российский спорт оказался в непростой ситуации из-за внешнего политического давления. Для участия наших спортсменов в Олимпийских играх МОК выдвинул совершенно дикие требования, которые к спорту не имеют никакого отношения. Тем не менее некоторые известные в стране спортивные деятели убеждены: «Что бы МОК ни потребовал — даже осудить СВО или публично заявить что Крым — это Украина, спорт смену это не важно». А вы как считаете?

— Лично я бы не поехал на такие Игры! Мы же ведь всегда ехали защищать флаг, страну. Защищать честь Родины, а тут тебе предлагают отказываться от основополагающих принципов нашей державы! Но в то же время считаю, что в обществе на эту тему полемики быть не должно, разделять общество на два лагеря нельзя. Считаю, как решит руководство страны, так и надо поступать. Мы же понимаем, какая сейчас вообще политическая ситуация, какая идет против России агрессия. Может, конечно, на Олимпиаде и надо показать кузькину мать всем, но не при этих условиях, когда надо что-то подписать, от чего-то отказаться, кого-то предать. Но я бы никогда не стал бы такое подписывать, мне никакой Олимпиады тогда не нужно!

Фото: РИА Новости

— А дети Сергея Чепикова пошли по спортивным стопам папы? У вас же их шестеро…

— Сын старший у меня футболом занимался, но потом у него было ограничение по здоровью. А раньше он даже с командой «Урал» ездил на тренировочные сборы. Сейчас занимается организацией студенческих спортивных фестивалей.

Старшая дочь у меня мастер спорта по художественной гимнастике. Сейчас в школе Ирины Винер тренирует. Кстати, устроилась туда сама, без какой-либо протекции папы. Я это узнал самым последним. Еще две дочери немножко ленятся, мы их возили в Одинцово на тренировочные сборы, но что-то они сильно не горят желанием, хотя тренеры говорят, что данные у них есть. А младшему сыну всего четыре годика, весь спорт для него — на велосипеде по окрестностям гонять, а я бегу рядом с ним.

ДОСЬЕ

Сергей Чепиков — советский и российский биатлонист, участник шести Олимпиад, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, первый в истории России обладатель Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР.

Родился 30 января 1967 года в Хабаровском крае, выступал за «Динамо» (Свердловск/Екатеринбург). Депутат Госдумы РФ — фракция «Единая Россия».