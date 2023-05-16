«Сплетни помогают стать знаменитым»: актриса Лариса Баранова — о детских местах, учебе и актерском мастерстве

Фото: Из личного архива Ларисы Барановой

Новый сезон популярного телесериала «СашаТаня» стартовал 15 мая на телеканале ТНТ. Одну из главных героинь — своеобразную девушку Лилю — в проекте играет Лариса Баранова. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

— Лариса, в интервью вы говорили, что похожи на свою героиню из «СашиТани». В чем заключается сходство?

— В экстравагантности. Я, как и Лиля, люблю носить яркие, сочные, вызывающие наряды. Так пошло с 13 лет, когда я поняла, что можно самовыражаться через одежду. Также в образе я часто использую свои наряды, которые покупаю на блошиных рынках. Допустим, халат из 1950-х годов, в котором Лиля ходит дома, я нашла на винтажной выставке в Москве. Еще мы обе любим животных: меня мама с папой приучили, что их нужно защищать, охранять, помогать им. Мне очень жалко, что в новых сериях Лиле мало прописывают историй с животными — в сериале «Универ» она постоянно их спасала. Лиля — женщина с чувством юмора, а я могу и пострадать, и попереживать. Лиля быстро находит выход из ситуации и принимает решения, и я научилась у нее многому.

— Вы учились в Щукинском училище, и одним из мастеров на вашем курсе был легендарный актер Василий Лановой. Какие жизненно важные уроки он вам преподнес?

— В институте на третьем курсе, когда мы сдавали художественное ораторское искусство, нас выбирали педагоги, чтобы заниматься индивидуально художественным чтением. Всегда один педагог берет одного студента, потому что в театральном институте 100 студентов и 100 педагогов.

И вот из всего курса меня выбрал Василий Семенович, потому что увидел у меня ораторские таланты, сказал, что у меня очень красивый голос и что он возьмется за меня, чтобы помочь мне развить этот вид творчества.

Сейчас в педагогической практике мне очень помогают те уроки, которые дал мне великий артист. Во-первых, это интеллигентный, воспитанный, образованный человек, который всегда на занятия приходил красивым, всегда в хорошем настроении. Ведь это такая профессия: что бы с тобой ни происходило, ты не должен показывать студентам, зрителю свое истинное состояние. Уроки он начинал с того, что читал стихи Пушкина, очень много цитировал Шекспира, всегда говорил: «Слушай и запоминай, как это нужно делать».

Также Василий Семенович говорил, что актер не должен рассказывать о личной жизни, что актер — это тайна и только наши роли могут говорить о нас. По его словам, чтобы стать знаменитым за один день, надо просто рассказать о своей личной жизни, но это самый простой способ, а вот полюбиться зрителю благодаря своему таланту и труду намного сложнее.

Фото: Из личного архива Ларисы Барановой

— Прогуливали ли вы занятия?

— В техникуме культуры — нет. А когда училась в театральном институте, получалось так, что мне приходилось не ходить на некоторые занятия по причине того, что мне нужно было работать. Тех денег, которые высылали родители, 3000 рублей в месяц, хватало только, чтобы оплатить проезд и купить какие-то бытовые вещи для жизни в общежитии. На все остальное приходилось зарабатывать. Слава богу, Владимир Петрович Поглазов, художественный руководитель курса, нас отпускал работать. Иной раз через деканат, нас отпускали, но на какую-то одноразовую подработку мне уже приходилось уходить с уроков, иначе я бы не выжила в этом дорогом городе Москве. Предметы, которые нельзя было прогуливать никогда, — это речь, сценическое движение, актерское мастерство, танец.

Я прогуливала историю, иногда философию, лекции по зарубежной литературе, по зарубежному театру, о чем жалею. Мне приходится наверстывать, и сейчас я изучаю разные эпохи, которые пропустила.

— Впервые вы снялись в кино, еще будучи на первом курсе. За такое строго наказывают и даже могут выгнать из института. Как решились на такой поступок?

— Да, есть такое правило в институте — сниматься нельзя, нужно получить образование. Но Владимир Поглазов знал, что нам было тяжело, и он был за то, чтобы мы подрабатывали, отпускал на маленькие съемки, говорил: «Вы должны получить опыт». А первый мой фильм — это «Подарок» Максима Браматкина. Его и сейчас его показывают во ВГИКе студентам как одну из лучших короткометражных работ, которая выиграла много фестивалей.

— Вы и сейчас снимаетесь в фестивальном кино. Эти фильмы обычно менее известны зрителю. Как донести по публики, что такие картины тоже заслуживают внимания?

— Я по сей день продолжаю сниматься в андеграундном кино. Часто это первые работы студентов ВГИКа, порой очень яркие, болезненные, провокационные. Я всегда стараюсь принимать участие, чтобы поддержать молодых режиссеров. А вдруг это тот режиссер, который нужен Москве, России? Конечно, эти работы не оплачиваются, я делаю это ради того, чтобы киноиндустрия жила, а кино всегда радовало людей. Также я снималась у режиссера Валерии Гай Германики. Все ее фильмы — это андеграунд, и я получила колоссальное удовольствие. А должны ли их видеть? Думаю, что зритель всегда сам выбирает.

Есть студенты, которые мне говорят, что им больно такое смотреть. Я понимаю, для них есть другие фильмы: добрые, веселые — как сериал «СашаТаня», от которого они получают удовольствие. Часто зрители говорят: «Я вас благодарю. Такой трудный рабочий день. Я прихожу домой, ровно в 20:00 включаю телевизор и смотрю ваш сериал, который отвлекает меня от будней, от проблем, которые возникают в жизни. Ваши герои с экрана радуют меня». Поэтому у любого кино всегда найдется зритель.

Фото: Из личного архива Ларисы Барановой

— За несколько сезонов «СашиТани» у вас сменилось несколько экранных «детей», так как меняются актеры. Как объясняете зрителям то, что у вашей героини в разных сезонах разный ребенок?

— На самом деле ни разу зритель не спрашивал об этом. Понятно же, что, допустим, снимается один мальчик, маленький, а потом мы создаем следующий сезон, где ему по сюжету уже два года, и не можем взять этого же ребенка на роль.

СЮЖЕТ

В новом сезоне семью Тани и Саши Сергеевых ждет не только пополнение, но и целый водоворот приключений, который затянет и их друзей: кто-то отправится в погоню, кто-то найдет работу, а кто-то признается в любви. Таню ждет новая беременность. И в жизни Лили, ее лучшей подруги, тоже будут перемены.

ДОСЬЕ

Актриса Лариса Баранова родилась 14 апреля 1982 года в городе Стерлитамаке (Башкирия). Окончила Башкирский республиканский техникум культуры, затем — Высшее театральное училище имени Щукина. Широкую известность получила после роли в сериале «Универ».

Фото: Из личного архива Ларисы Барановой

Коротко о главном

— Вы очень эмоциональный человек и нередко говорили, что не умеете сдерживать свои эмоции. Но ведь контроль над ними — это одно из самых важных качеств для актера?

— Да, я с детства была эмоциональной. Поэтому меня и взяли сразу в театральный вуз. Я могу изображать целый спектр эмоций. А в театральном институте, наоборот, расшатывают психику, чтобы эмоции были яркими. Даже есть упражнение: 30 секунд ты смеешься, 30 секунд плачешь — и так целый час. Но и сдерживать эмоции я умею, если нужно для какой-то роли. А то, что я в жизни часто плачу из-за кошек, из-за собак, из-за фильмов — такие погрешности от того, что я актриса. Но это ничуть не мешает жить.

— В детстве вы хотели стать рок-звездой. Почему?

— Мне нравилась рок-музыка. Она живая. Настоящие рок-музыканты сами пишут стихи и музыку, сами же их исполняют на сцене. Так здорово быть талантливым во всем! Стихи, которые создают рокеры, очень глубокие, романтичные, трагичные, неповерхностные. Но известно, что рок-звездой можно стать в любом возрасте, так что, если я захочу это сделать, наверное, у меня получится.

— В школе вы были бунтаркой?

— Нет, я никогда не была бунтаркой, если не считать мои экстравагантные наряды. Но это не бунтарство, просто самовыражение. А так я была тихим, спокойным ребенком, который хорошо учился.

— Бытует такое мнение, что ситкомы (комедийные ситуационные сериалы) — это своеобразный фастфуд для кино. Вы с этим согласны?

— Я бы так не сказала.

Например, «Друзья» или «Как я встретил вашу маму» (популярные американские сериалы. — «ВМ») тоже ситкомы, но я безумно люблю их. Так же, как «Универ» и «СашуТаню». Когда мне грустно, я смотрю именно такое кино, потому что в нем нет агрессии, нет черного цвета, все ситуации показаны с доброй стороны. И даже когда мы в «СашеТане» с Валентиной Рубцовой (исполнительницей роли Тани. — «ВМ») пытаемся с нашими мужчинами разговаривать построже, режиссер говорит: «Девочки, у нас доброе кино. Мы должны показывать пример. Семья — это дружба в первую очередь».