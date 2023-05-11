«Америка живет иллюзиями»: режиссер Питер Валентино — о жизни в России, цензуре и Путине

Голливудский режиссер Питер Валентино живет в Москве, создал американский театр и начал снимать фильм с российскими актерами / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Недавно в Культурном центре ЗИЛ состоялась премьера американского театра — спектакль «Завтрак у Тиффани» идет на английском языке с русским переводом. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с основателем театра, режиссером Питером Валентино, и узнала, как вышло, что карьере в Голливуде он предпочел жизнь в России, почему считает Москву лучшим городом Земли и в чем разница между российским и заокеанским кинопроизводством.

Несмотря на отмену русской культуры, иностранные деятели искусств приезжают в Россию и поддерживают нашу страну в непростой политической ситуации. Американский режиссер Питер Валентино рассказал «ВМ», что он думает о противостоянии Москвы и Вашингтона и почему он встал на сторону «этих проклятых русских».

— Питер, как вышло, что вы решились переехать в Россию?

— Еще подростком я попал на концерт симфонической музыки, с тех пор и начал интересоваться русской культурой. Также мне как режиссеру очень близка система Станиславского, и это одна из главных причин, почему я впервые приехал в Россию в 2019 году. Я запланировал еще одну поездку, но в 2020-м случилась пандемия, границы закрыли — и путешествие пришлось отложить. И в 2021 году я снова вернулся в Москву и, честно сказать, фактически живу здесь.

Сейчас у меня открыта виза на полгода, но я собираюсь получить российское гражданство. Конечно, по правилам, тогда я должен отказаться от американского, но знаю, например, что у Владимира Познера, которого безмерно уважаю, три гражданства. Надеюсь, что у меня могло бы быть два.

— Почему вы решили создать в Москве американский театр? Вы считаете, что здесь и сейчас это актуально?

— Таким образом я хочу показать, что культура всегда остается вне политики. Мне важно, чтобы в России видели — между нашими странами возможна дружба, потому что на самом деле мы очень похожи. Нагнетание конфликта между нашими народами — это всего лишь западная пропаганда.

— Владимир Познер, которого вы упоминали, тоже говорил, что русские и американцы очень похожи. На ваш взгляд, чем именно?

— В США очень много консервативных американцев, как, например, я. Мы ценим институт семьи, нам нравится натуральность так же, как и русским. Я за традиционные ценности, за детей, и мне приятно видеть, как много в России семейных пар. Мне кажется, эта страна просто наполнена любовью и эмоциями, и это то, что мне так нравится в русских людях. Москва — очень романтичный город. У нас в стране американские женщины уже стали похожими на мужчин — прячут свои эмоции, потому что идеи гендерного равенства доведены до крайней степени, до абсурда. В России это не так.

— Постановки в вашем театре идут на английском языке?

— Да, много людей в Москве знают английский, и мы хотим показать красоту этого языка. Но все наши спектакли идут с русскими субтитрами. Сейчас команда театра работает над тем, чтобы сделать вариант постановки «Завтрак у Тиффани» и на русском, но сохранить песни на английском, чтобы создать нужную атмосферу. Сам я тоже изучаю русский язык.

— В театре вы работаете с российскими артистами. Чем их подход отличается от метода работы американцев?

— Сейчас в нашей труппе работают 17 русских артистов. Я думаю, разница заключается в самих системах работы. В американской системе режиссер не говорит актеру, что ему делать, а дает пространство для проявления собственной индивидуальности. Американские режиссеры, на самом деле, очень хорошо тренируют российских актеров для кино, потому что мы учим их по-другому работать на съемочной площадке.

Да, конечно, мы тоже работаем по системе Станиславского, но уже адаптировали ее для американских реалий кинопроизводства. По своему опыту могу сказать, что один из главных навыков, которым нужно овладеть русским артистам, — умение проявлять свою природу и показывать личное видение роли. Российские актеры все еще находятся под сильным влиянием советской школы, где режиссер четко говорил, как и что им играть, будь то театр или кино.

Эта традиция сильна. К тому же российские высшие учебные заведения больше готовят актеров для театральной сцены, а не для кино. В Америке же, наоборот, школа кино развита сильнее, чем театр.

— Почему так?

— Потому что театр — часть классической русской культуры. В то время как в Америке, в отличие от России, просто нет понятия классики, ведь этой стране всего две с половиной сотни лет. У нас нет таких же великих писателей, композиторов, как у россиян, воспитанных на Пушкине, Чехове, Чайковском, Глинке. Америка активнее развивает популярную культуру, современную, потому так много вкладывает в кино.

— А в чем разница в кинопроизводстве в России и Америке?

— Я думаю, что Голливуд остается лучшим местом для того, чтобы снимать фильмы. У нас есть превосходные студии и техника для съемок, потому что это часть нашей культуры на протяжении долгого времени. В Голливуде успех фильма объясняется количеством вложенных в него средств и конкуренцией между режиссерами и продюсерами. Величие Голливуда — в постоянном соревновании между создателями фильмов. Я не так хорошо знаю процесс кинопроизводства в России, но встречал здесь много хороших режиссеров. Мне нравятся советские фильмы, в них очень много души, а современное российское кино для широкой аудитории, на мой взгляд, сейчас только оправляется после распада СССР, когда изменилась система финансирования съемок и проката. Это можно сравнить с подростковым возрастом. Может быть, оно пока незрело, но я вижу прекрасные задатки и верю, что российское кино может быть хорошим. А еще думаю, Голливуду бы повезло, если бы там было больше русских актеров и режиссеров.

Сейчас кинематограф в Америке превращается в откровенную пропаганду. Когда я смотрю фильм, то думаю: «Хорошо, скажите правду». Это же противоречит эпохе! Например, в некоторые исторические периоды капитан просто не мог быть темнокожим... Но сейчас это тренд. Я же думаю, что в кино главное — искусство, а не продвижение политических идей.

— Какие у вас планы насчет российского кинематографа?

— Я планирую снять фильм с русскими артистами, которые говорят с естественным акцентом на английском языке, потому что не вижу ничего плохого в неидеальном произношении, это не главное. Я хочу сделать кино, где русские показаны хорошими людьми, и доказать всему миру, что пропаганде не стоит доверять. Мне кажется, российское кино многое теряет, не используя английский язык, который был бы понятен почти во всех странах. Но если бы кино о России, об особенностях страны и жизни в ней здесь снимали на английском, гораздо проще было бы развенчать мифы и показать правду.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

— Последнее время в России много говорят о цензуре, апеллируя к примеру США, которые декларируют абсолютную свободу слова. Так ли это на самом деле?

— Нет. В последние годы цензура в Америке ужесточилась. Республиканцы принимали решения, основываясь на Конституции, согласно которой каждый человек имеет право на свободу слова. Демократы же во главе с Байденом против свободы слова, поэтому мы и получили культуру отмены, что, по сути, является формой цензуры. У меня уже были прецеденты, когда мои видео были зацензурены в YouTube. Это нелегально, но такие вещи стали происходить. Но я все равно продолжу говорить про то, во что верю! Когда моя сестра из Лос-Анджелеса спрашивала меня об этом, я сказал, что в России чувствую себя намного свободнее, чем в Калифорнии.

Америка не свободна. Да, вы, например, не выступаете против правительства, но это происходит не потому, что вам кто-то что-то запрещает. Да, в России запретили «Инстаграм»* (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ. — «ВМ») и «Тикток»** (социальная сеть заблокирована на территории РФ. — «ВМ»), но я понимаю, почему это произошло — через эти социальные сети шло огромное количество антироссийского контента. Когда я говорил с русскими образованными людьми, которые сейчас выступают против своей страны, я понял, что прикрутить гайки было необходимо, чтобы не допустить большей разобщенности.

Я думаю, американская пропаганда невероятно сильна. Америке нет равных в создании иллюзий, может быть, поэтому мы так хороши в фильмах. США — настоящие мастера в телепропаганде и создании фейковых новостей, поэтому механизм необычайно действенен.

— Сейчас отношения между Америкой и Россией, мягко скажем, напряженные. Были ли у вас проблемы из-за того, что вы так много времени проводите у нас?

— После февраля 2022 года я получал рекомендации от американского правительства — они считают, что я должен покинуть Россию. Но я не думаю, что это правильно. Мне нужно остаться здесь как творческому человеку и показать хорошую сторону американцев русским людям и, наоборот, американцам — Россию. На современную политическую ситуацию я смотрю совершенно под другим углом, хочу понять, что на самом деле происходит. Я вижу, что конфликт был начат определенными американскими политическими фракциями и олигархами, такими как Джордж Сорос.

При этом рядовые американцы не считают русских своими врагами. Я не пытаюсь быть политиком, но хочу поддержать россиян, чтобы они продолжали с гордостью отзываться о своей стране и ее культуре. Иногда я говорю вашим соотечественникам, что Москва — лучший город на Земле, но большинство из них даже не понимают, каким сокровищем обладают. Лучшие театры мира находятся именно в Москве! Я был в Лондоне, Нью-Йорке, во множестве других городов и могу уверенно сказать, что в русской столице ставятся лучшие спектакли.

А в Лос-Анджелесе не уделяют внимания театрам! Это смешно и нелепо, ведь в этом городе делают потрясающие фильмы. Кроме того, в России удивительные музеи, литература, искусство, музыка… Это без преувеличения — центр творческого мира, и я должен быть здесь!

— Когда вы жили в Штатах, вы сталкивались с негативным восприятием России и русских?

— В большинстве своем это осталось во временах Джона Кеннеди, когда он все время говорил о Никите Хрущеве как воплощении зла. С тех пор американские президенты используют Россию, чтобы создать атмосферу холодной войны.

Она давно закончилась, но Байден возвращает эти идеи в своей политической риторике. Когда мы говорим о США, важно понимать, что у нас есть две политические партии: республиканцы и демократы. Раньше республиканцы были сторонниками военных конфликтов, но при республиканце Дональде Трампе, например, не было ни одной войны. В современном мире наоборот — республиканцы решают конфликты интересов мирным путем, а демократы — войной.

Я считаю, что если бы Трамп оставался президентом, не было бы конфликта России и США сейчас. Я сторонник того, чтобы наши страны вернулись к мирным отношениям.

— А что вы думаете об аресте Трампа и обвинениях в его сторону?

— Это происходит только потому, что демократы знают: Трамп выиграет следующие выборы, и пытаются сделать все, чтобы устранить конкурента. Я считаю, что все обвинения ложные. Трамп не преступник. Безусловно, он лучше для США, и американцы уже устали от Байдена. Я верю, что его свергнут, как только откроется правда — за взрывом на «Северном потоке» стоит Америка.

— Вы считаете, Трамп сможет остановить конфликт?

— Он уже сказал, что «остановил бы все, происходящее на Украине, в один день». У меня нет сомнений, что он смог бы это сделать. Байден поддерживает экстремистские движения на Украине и тратит миллионы долларов на вооружение против России. Это то, что по сути и вынудило Владимира Путина начать спецоперацию. Но вся эта ситуация — только прикрытие, чтобы отнять газовый бизнес у России. После того как Америка взорвала «Северный поток», который поставлял газ в Европу, бизнес перешел Америке. И Европа потеряла миллиарды долларов. Если смотреть поверхностно, кажется, это выгодно США, но при этом обычные американцы тоже страдают, а бенефициарами становятся только олигархи вроде Джорджа Сороса. Я бы хотел, чтобы Европа знала об этом, а лидеры этих стран осознавали, что Америка только использует НАТО и Украину. Им на самом деле все равно, что будет с этой страной. Украина — лишь место столкновения между Россией и американским фашизмом. Я думаю, со временем все это поймут. Правительства делают огромные деньги, а люди во всех странах уже начали бунтовать и выходить под лозунгами: «Остановите НАТО».

— Почему вы поддерживаете президента России Владимира Путина?

— Я не думаю, что вестернизация — это правильно. Каждая страна должна иметь свою культуру, у России это наследие есть, и его необходимо сберечь. Евросоюз — фашистская империя, которая хочет захватить Россию. Именно Путин сейчас сдерживает этот натиск и сохраняет страну вместо того, чтобы сдаться и стать частью империи.

— А не помешает ли восстановлению отношений между нашими странами американская пропаганда? Ведь в том же американском кино для широкой аудитории главные злодеи — русские.

— Это правда. После Второй мировой войны в качестве главного врага выступала Германия, а США ей противостояли. После начала холодной войны все шпионы стали русскими. Но, повторюсь, обычные американцы хорошо относятся к русским, это все только система. Я думаю, основная трудность, с которой сталкиваются русские артисты в Голливуде, — они имеют сильный характер, и они белые. Кино, особенно после движения Black Lives Matter, благосклоннее к темнокожим. Я хочу сделать фильм с русскими артистами, поставленный по системе Станиславского, где люди говорят с русским акцентом о том, что на самом деле происходит у вас. Я думаю, такое кино поможет преодолеть предрассудки, оставшиеся после холодной войны. Это в прошлом, и сейчас в этом нет никакого смысла. Байден скоро уйдет, и образ холодной войны уйдет вслед за ним.

— Что ваша семья думает о ваших взглядах?

— Они не разделяют мою позицию и считают, что я нахожусь под действием российской пропаганды. Я так не думаю, потому что, конечно, если поверхностно смотреть на информацию, всегда легко утонуть в количестве фейков, но если копнуть глубже и все проанализировать, можно докопаться до правды. И я это делаю. Но поскольку я уверен, что семья важнее политических взглядов, мы просто не обсуждаем политику с моими близкими людьми, чтобы не ссориться из-за этого.

ДОСЬЕ

Питер Кроуфорд Валентино — актер, сценарист, режиссер, продюсер, музыкант, владелец продюсерской студии в Голливуде. Питер со своей командой снимает короткометражные и художественные фильмы, сериалы. В Нью-Йорке принимал участие в многочисленных шоу в жанре импровизации. Вскоре после этого он отправился в Лас-Вегас, где основал художественный театр Neon Venus, а позже — филиал этого театра в Голливуде, где он ставил пьесы и преподавал актерское мастерство.

В его фильмографии больше 28 режиссерских работ. В их числе «Дэвидсон и Брэдли» (2018), «Золотая кровь» (2021) и «Психолог» (2021). В 2021 году Питер Валентино начал работать с русскими актерами над сериалом «Ангелы Ивана». Это пародия на шпионский боевик «Ангелы Чарли» 2000 года. В 2022-м открыл в Москве американский театр.

СПРАВКА

Спектакль «Завтрак у Тиффани» поставлен по одноименному фильму 1961 года с Одри Хепберн в главной роли. Легкая история любви между молодым писателем и авантюристкой в декорациях Нью-Йорка середины ХХ века познакомит московского зрителя с повестью Трумена Капоте. Спектакль «Ла-Ла Ленд» поставлен по фильму 2016 года. Главные роли сыграли Райан Гослинг и Эмма Стоун. Фоном для романтической истории между начинающей актрисой и амбициозным джазовым пианистом становится Голливуд.