Я умею подвешивать бомбы: Андрей Андреев — о детстве, театре и армии

Актер Андрей Андреев / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Премьера спектакля «Дядюшкин сон» по повести Федора Достоевского состоится в Московском драматическом театре имени Гоголя в начале июня. Главную роль в постановке исполнит Андрей Андреев. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

— Андрей, это произведение Федора Михайловича ставят во многих столичных театрах. Что отличает новую постановку?

— У нас «Дядюшкин сон» ставит известный режиссер Александр Марьин, который работал в «Табакерке» Олега Табакова, но начинал как актер в Театре Гоголя. Я играю Афанасия Матвеевича, мужа Марьи Александровны Москалевой, первой дамы в уездном городе Мордасове. Сам герой, конечно, меняется по ситуации. И как описывал его сам Достоевский: «В критических случаях теряется и смотрит на происходящее как баран на новые ворота». Изначально «Дядюшкин сон» — это комедия, но режиссер хочет сделать спектакль трагифарсом (сочетание комических элементов с трагическими. — «ВМ»). Интересный ход! В постановке играют прекрасные актеры. Например, Алена Яковлева — в роли моей жены.

— В кино вы часто играли представителей силовых структур. Помог ли опыт службы в армии?

— Я благодарен армии за то, что почувствовал там, что такое настоящая мужская дружба. Я до сих пор помню всех своих сослуживцев, причем в лицо. Помню, как в конце службы я бросил курить вместе с товарищами и нам разрешили бегать вокруг аэродрома, чтобы отвлечься.

— Помогло ли это в профессии?

— Несомненно. В армии не было возможности заниматься любимым видом спорта — плаванием, — поэтому я так тренировал дыхание. И в театральном училище потом выполнял упражнения, когда на одном дыхании нужно было произнести скороговорку, ударяя мячиком об пол. Мне это так легко давалось!

— Вы один из немногих известных актеров, имеющих военно-учетную специальность. Как относитесь к тому, что вас могли мобилизовать?

— Очень хорошо. Я воспитан в тех традициях, что мужчина должен защищать Родину. Неважно, какой ты — больной ли, с плоскостопием… На сегодняшний день существует потребность во всех бойцах, даже если у тебя порок сердца. Каждый же на гражданке работает на каком-то предприятии. Вот то же самое он может делать и в армии. И защищать Родину возможно, даже выступая на сцене! Если говорить конкретно про меня, то у меня военно-учетная специальность — «механик авиационного вооружения самолета с реактивным двигателем». Я умею подвешивать бомбы, блоки с неуправляемыми реактивными снарядами и ракеты. Я умею заправлять пушку, любой самолет. И если это нужно будет моей Родине, я готов. Когда мне в 50 лет сказали: «Андрей, хорош, идите в военкомат, пусть вам поставят отметку, что вы сняты с учета по достижении возраста», я ответил: «Стоп. Зачем? Я годен!» И надеюсь, что до меня тоже очередь дойдет.

— А кто больше вас воспитывал: отец или мать?

— Несмотря на то что мой папа офицер — у него была военная кафедра в институте, — служил только я. Спасибо моей маме, что она правильно меня воспитывала и напутствовала! Она провожала меня в армию, говорила, что я защитник! И это вдохновляло. Сначала я ничего не понимал, но, когда начал служить, увидел, что рядом такие же мальчишки, как я, что мы вместе… И меня удивляет сейчас позиция некоторых матерей, которые, как наседки, опекают своих сыновей, ограждают их от всего.

— Детство вы проводили на острове на реке Волге, без света и газа. Чем там занимались?

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Верно, мы жили в деревянных срубах. Были и шалашики, но их снесла вода. Мы с дедушкой сами строили дом, мне тогда было уже 14 лет. Тогда я окреп физически и морально. Я стал понимать, что от меня уже что-то зависит. И, живя на острове, мы с братом находили приключения. Мы сами сделали турник. Ловили рыбу, ее же и ели. В 15 лет у меня появилась собственная лодка. И ко мне приезжали одноклассники, чтобы покататься. Родители всех отпускали, не волновались даже за своих дочерей. Мы оберегали одноклассниц и никогда не переходили грань дозволенного. А с девчонками всегда интереснее было посидеть у костра. Помню, как танцевали до упаду под музыку из «Бременских музыкантов».

— В интернете пишут, что в детстве вы удирали на катере от Рыбнадзора из-за то, что поставили на реке сети. Это правда? И, как родитель, как вы относитесь к хулиганским поступкам детей?

— Да, было такое. И я считаю, что, если ребенок не хулиганит в детстве, это ненормально. Я порой отбираю у своих телефоны, чтобы они начинали играть друг с другом, бегать (младшим детям актера — Ивану и Марии — 14 и 15 лет. — «ВМ»). И всегда советую другим родителям почаще отбирать телефоны: дети всегда найдут себе занятие.

— Что для вас важно в работе с режиссерами?

— Мне комфортно работать с теми, кто идет навстречу во время длительных проектов и отпускает на вечерние спектакли в театр или по неотложным семейным делам.

— И какое неотложное семейное дело у вас было?

— Однажды я отпрашивался со съемок, чтобы зарегистрировать брак с моей невестой Инной в Грибоедовском загсе. А сотрудники говорят: «Роспись через месяц!» А я в ответ показываю на живот жены: мол, через месяц будет поздно. Они в ответ: «Дайте нам хотя бы пообедать». И вот в сентябре 2022 года мы отпраздновали уже 15-летие дочери.

ДОСЬЕ

Андрей Андреев родился 15 апреля 1965 года в Саратове. Окончил Саратовское театральное училище. Работал в Белгородском областном драматическом театре, в Московском областном драматическом театре драмы и комедии в Ногинске. С 1991 года служит в Московском драматическом театре имени Гоголя. Снимался более чем в 50 фильмах.

Коротко о главном

— В чем, по-вашему, секрет семейного счастья?

— Любовь держится, только когда двое людей заняты семьей, воспитанием. Дети требуют, чтобы родители показывали пример: мама готовила, папа учил. Я советую всем влюбленным парам перед свадьбой задуматься — хочу ли я иметь детей от этого человека. Если положительный ответ — надо жениться. И лучше иметь не одного, а как минимум двоих детей.

Андрей Андреев с худруком театра имени Гоголя Антоном Яковлевым / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

— Как относитесь к повышенному вниманию со стороны поклонников вашего творчества?

— В том, что у меня много поклонников, не моя заслуга, а большого количества людей: продюсера, сценариста, режиссера, гримера. Моя заслуга лишь в том, что я четко выполняю поставленную задачу. Я всегда фотографируюсь с людьми, если меня просят на улице. И автографы раздаю.

— Как вы познакомились с женой Инной?

— Мой приятель руководил рекламным агентством, а я туда забегал поработать на компьютере. В это время в агентство устроилась красивая девушка. Я предложил вместе пообедать, потом начали ходить каждый день. Она снимала дом в Салтыковке, ездила с Курского вокзала. Я провожал ее до поезда. Потом пригласил на свой спектакль. Начались серьезные отношения. И как-то Инна сказала: хозяева хотят продавать дом, надо съезжать. И я предложил переехать ко мне. А через полгода мы узнали, что у нас будет дочка Маша.

— У вас трое детей. Всегда мечтали быть многодетным отцом?

— Чем у мужчины больше детей, тем сильнее желание работать. Сейчас сложнее стало заработать, но времена не выбирают, а дети — это навсегда.

— Вы почти три десятка лет верны Московскому драматическому театру имени Гоголя. Почему?

— Театр — это прежде всего семья, часть жизни. Если прийти к гениальному человеку, нельзя получить от него все сразу, надо этим питаться долгое время.