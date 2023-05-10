Сейчас люди все осознали: Дмитрий Бамберг — о бандерах, преследованиях и русской культуре

Дмитрий Бамберг на фоне Спасской башни Московского Кремля. Музыкант рад, что вернулся в Россию из Германии / Фото: из личного архива

Музыкант Дмитрий Бамберг, известный слушателям под псевдонимом Schokk, вернулся с Донбасса, где накануне Дня Победы встретился с участниками военной спецоперации. Теперь у певца запланированы гастроли по российским городам, в том числе и в новых регионах. А 19 мая исполнитель выступит в Москве. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

— Дмитрий, в рамках гастрольного тура вы выступите и в Донецке, и в Мариуполе. Однако вы ни разу не были в зоне боевых действий. Не страшно туда ехать?

— Честно, страшно. Особенно после того, как побывал в военном госпитале в Ростове. Туда я возил гуманитарную помощь для раненых бойцов. Эмоционально очень долго отходил от этого. Я приехал туда вместе с моим барабанщиком — он единственный из музыкантов, кто остался со мной (имя барабанщика Дмитрий попросил скрыть. — «ВМ»). Остальные сбежали из страны.

— А есть ли поддержка от других коллег-музыкантов?

— Нет. Подавляющее большинство меня публично оскорбляют. Месяц назад меня даже пытались избить из-за моей пророссийской позиции.

— Половина вашей семьи — с Украины. Остались ли у вас сейчас родственники там, поддерживаете ли связь?

— Половина родственников моей супруги оттуда. У мачехи родственники с Донбасса. Связь поддерживаем. Но я следил за ситуацией там с 1991 года, и в моей семье это всегда бурно обсуждалось. Мой отец интересуется историей и политикой, у него все книги на эту тему. Я из первых уст слышал о происходящем. Бабушка рассказывала, как во время Великой Отечественной войны всех жителей села «бендеры» пешком гнали из Одессы в Варшаву. Слово «бендеры» я знаю именно от нее.

— Известно, что вы 12 лет жили в Германии, а теперь вернулись в родную страну. Поделитесь своими ощущениями от России, ожиданиями.

— Первое, что особенно заметно, — разница менталитета. В Москве я уже знаком с половиной соседей, знаю, как зовут дворников и женщину, которая работает в кофейне на углу. А за 12 лет жизни в Берлине я узнал только пару соседей, но даже не по именам.

— В ноябре прошлого года вы публично попросили о политическом убежище в России. В чем была причина такой просьбы?

— Меня обвиняют по 133-й статье Уголовного кодекса Германии «Одобрение военных преступлений или поддержка террористических организаций». Это произошло после того, как всем стало известно, что я финансово поддерживаю СВО. Вопросом, связанным с моим политическим убежищем, сейчас занимаются. И скажу, что дело движется хорошо.

— Вы писали, что «в ближайшие годы много русских-немцев (Russlanddeutsche), как вас в Германии называют, вернутся назад, в Россию». Почему это происходит, на ваш взгляд?

Фото: из личного архива

— По тому же принципу, когда люди уезжали из Казахстана, Киргизии и с Украины в 1990-е. Когда твои дети ходят в немецкую школу, а 80 процентов учащихся-иммигрантов их щемят — задаешься вопросом: а зачем я тогда уезжал в Германию? Теперь в Германии русских постигнет та же участь, что евреев в 1940-х, если посмотреть на политический курс, который ведет эта страна.

— А сам немецкий народ как относится к русским людям, к нашей стране? Насколько там сильно разделение в обществе?

— У меня очень много знакомых в Германии, и я ни от кого из них не слышал о русофобии. Цитируя своих друзей, скажу: всех «бесят наглые попрошайки-украинцы». А самое хорошее отношение к русским во Франции. Там постоянно проходят протесты в поддержку наших соотечественников, но в СМИ их не освещают. В немецком Нюрнберге тоже были масштабные акции против поставки оружия на Украину.

— Как поменялась ваша жизнь после возвращения в Россию? Концертов стало меньше, сложнее работать. Я потерял квартиру в Берлине и все деньги, которые там были.

— В России я получаю гораздо меньше дохода с прослушивания песен. Но я ни о чем не жалею. А в целом ничего не изменилось. Я все так же считаю себя счастливым человеком и занимаюсь творчеством.

— Что сейчас, по вашему мнению, происходит с русской культурой?

— Я больше не считаю себя представителем хип-хоп индустрии, потому что не хочу иметь ничего общего с этим. Раньше все русское считалось немодным. С 1980-х годов до 24 февраля 2022 года все хотели перемен и получали их. В виде кока-колы, панк-рока и Голливуда, а потом еще и ЛГБТ, рэпа и «Нетфликса». Сейчас люди все осознали, побежали за своей культурой — и слава богу.

— Осенью у вас состоится бой по правилам ММА (смешанные боевые искусства) с рэпером Лигалайзом (Андреем Меньшиковым. — «ВМ»). Чем вам интересно участие в медийных боях?

— Это будет не бой, а спарринг. Не могу представить себе, как на полном серьезе бить Андрея. Я с ним познакомился поближе и понял, что это очень позитивный человек, любящий свою семью. И я не профессиональный боец, не могу на ринге со всей дури бить кого-то по лицу — для этого должна быть неприязнь. Да я и драки не особо люблю, конфликтным был Schokk, а сегодня я Дима Бамберг.

Детали к портрету Дмитрия Бамберга

Рос без матери.

В детстве Дмитрия воспитывали отец, мачеха и брат. Со своей родной матерью он встретился уже во взрослом возрасте, когда переехал в Москву. Но женщина даже не извинилась за свое отсутствие в жизни ребенка. После этой встречи артист больше не общался с матерью, хотя та пыталась вновь выйти с ним на связь.

Выгоняли из школы.

Дмитрий учился в Германии и приносил немало бед местным преподавателям. Он отличался буйным нравом — постоянно дрался, хулиганил, за что его выгоняли из двух школ.

Уход из хип-хопа.

Дмитрий был одним из первых исполнителей в жанре хип-хоп в России, он начал карьеру в начале 2000-х годов. Но теперь артист решил сменить стиль. «Я больше не хочу выражаться в форме хип-хопа, пытаться донести какую-то мысль таким способом. Я думаю, что все слушатели сейчас хотят просто отдохнуть, и важно, чтобы музыка вызывала положительные эмоции, улыбку», — говорил исполнитель в интервью.

Пишет картины левой рукой.

После окончания средней школы будущий певец освоил профессию церковного художника. И он продолжает писать картины по сей день — притом свои работы он создает исключительно левой рукой. Также Дмитрий Бамберг проводит собственные мастер-классы по рисованию, куда периодически приглашает всех желающих через свои страницы в социальных сетях.

Ценитель классики.

Свободное время Дмитрий Бамберг посвящает чтению книг. Любимый литературный жанр артиста — зарубежная классика. Особое впечатление на него произвел роман норвежского писателя Кнута Гасуна «Плоды земли» (на фото слева).

Без вредных привычек.

В отличие от многих современных музыкантов Дмитрий ведет исключительно здоровый образ жизни. Он осознанно отказался от алкоголя, курения и даже молочных продуктов. По утрам он выходит на пробежки. В день певец пробегает по 10 километров.