Почему в России значительно вырос спрос на услуги репетиторов иностранных языков

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За первый квартал 2023 года спрос на услуги репетиторов иностранных языков значительно вырос. По данным сервиса поиска работы, за аналогичный период с 2022 года интерес к преподавателям корейского и китайского языков поднялся на 50 процентов.

Пока у россиян китайский остается на пятом месте при выборе изучаемого иностранного языка — после английского, немецкого, французского и испанского. Они пока держат лидирующие позиции. Ранее Министерство образования РФ сообщало, что в 2020 году ЕГЭ по китайскому сдавали 358 человек.

По данным еще одного сервиса по поиску работы, число россиян, изучающих китайский язык, утроилось в ­2007–2017 годах. В2017 году число россиян, изучающих китайский язык, достигло 56 тысяч. Если обращаться к статистике, то 39 процентов из них учат китайский в вузах, 31 процент — в средних школах, 25 процентов — на языковых курсах.

Но не только китайский популярен у россиян. Так, молодежь больше настроена изучать корейский, следует из данных международного образовательного центра. По их исследованию, почти 60 процентов подростков в возрасте от 12 до 17 лет хотят изучать этот язык. Это вызвано тем, что в последнее время культура Южной Кореи становится все популярнее среди молодежи, начиная от популярной музыки и сериалов и заканчивая одеждой и косметикой.

По мнению независимого HR-специалиста Зулии Лоиковой, на фоне этой тенденции подскочил спрос на преподавателей китайского и корейского языков.

— Повышение спроса на преподавателей этих предметов в первую очередь связано с геополитической ситуацией. Все же сейчас очень активно развиваются отношения именно с арабскими и азиатскими странами. Заметно, как Китай активно продвигает дружеские отношения с Россией, — рассказывает Зулия Лоикова. — Также я знаю много предпринимателей, которые активно делают закупки в Корее, касающиеся косметологии и медицины. Мы прогнозируем, что в будущем потребуются еще и специалисты, которые смогут своими усилиями выстроить качественные отношения между компаниями из России и Кореи, а также переводчики и продавцы со знанием этих языков.

Она отметила, что в КНР проживает большое количество граждан, которые заинтересованы в проживании в России. Они готовы строить тут карьеру и делать все, чтобы укреплять дружбу между Китаем и Россией.

— Можно увидеть, как большое количество студентов из Поднебесной после окончания учебы в нашей стране остаются здесь, чтобы устроиться в наши компании или открыть у нас свое собственное дело, — говорит Лоикова.

Но, по мнению востоковеда Кирилла Котко, в геополитических отношениях России и Китая существует несколько моментов, когда люди пытались заработать на сближении стран, но остались у разбитого корыта.

— Массовый спрос на знание китайского языка возник вначале 2010 года. Произошло это из-за расширения отношений с КНР, роста туризма в России, и все бросились учить язык, потому что услышали, что Китай — перспективная страна и вообще за ними будущее, и на этом можно заработать, — уточняет Котко. — Получилось, что к середине 2010-х было подготовлено большое количество людей, владеющих китайским языком, но не все из них оказались востребованы на рынке. Но сейчас есть возможность поменять эту тенденцию в свою пользу. Особенно с возрождением после пандемии коронавируса туристических потоков между нашими странами. И россиянам будет комфортнее знать язык, прежде чем ехать в Азию, чтобы свободно изъясняться с местными жителями. А у тех, кто работает в сфере торговли и услуг у нас, будет больше преимуществ перед соискателями без знания языков. Особенно в туристические сезоны.