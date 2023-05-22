«Бывает страшновато»: официальный двойник Киркорова раскрыл подробности о своей профессии

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

После того как король эстрады Филипп Киркоров кардинально сменил имидж, появились слухи о том, что на публике вместо него появляется дублер. Оказалось, что это единственный в России официальный двойник поп-короля — Алексей Егожинский. И он уже целых 25 лет в «шкуре» Киркорова. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

— Алексей, вы навели шума в последнее время. Только и разговоров, что вместо Киркорова теперь выступаете вы.

— Конечно, нет. Я никогда не подменял Филиппа на выступлениях. Что вы! Я выступаю в жанре бурлеска, где важнейшую роль играют грим и сходство со звездой. Но заменить звезду невозможно.

— Но вы были дублером Киркорова на разных съемках. Как он вас воспринял?

— Он был приятно удивлен. Я хорошо изучил характер его движений, в каких-то моментах могу очень точно сымитировать его голос, и довольно хорошо попадаю в образ.

— А как вообще началась ваша карьера дублера поп-короля?

— В 1990-х в Харьковском театре было популярно проводить шоу с участием двойников и пародистов. Там были образы Аллы Пугачевой, Игоря Николаева, Наташи Королевой — весь набор популярной тогда эстрады. И был сложный образ Киркорова, которого действительно очень непросто изобразить. Знакомые заметили мое сходство с Филиппом и рассказали об этом в театре. Я сам специально на эту роль не рвался, но, получается, профессия меня в 1996 году сама нашла. Кстати, актерского образования у меня нет. По специальности я технолог пищевого производства.

— А вас не смущает роль двойника, не надоедает? Нет ли желания вместо второго стать первым?

— Для того чтобы стать первым, нужен яркий талант. И нужно быть хотя бы сыном Бедроса Киркорова (смеется). А мой талант — хорошо показывать образ Киркорова. Я полностью освоил его манеру «зажигать». Пришлось приложить усилия, но я смог. Быть хорошим двойником — это тоже большой труд.

— Если Киркоров меняет имидж, то и вам тоже приходится?

— На съемках — да. А при моих выступлениях на публику — на свадьбах, корпоративах — я уже сам выбираю. Например, с белыми волосами он уже пару лет ходит, но заказчики часто просят изобразить Филиппа с черными, и мне вариант с черными тоже больше нравится. А когда у Филиппа вслед за прической и борода побелела, то я сказал себе — нет! С черной бородой его образ смотрится более харизматичным. И с белой бородой я его не показывал. Да он уже и сам все понял и обратно перекрасился...

— Мандраж при выходе на сцену бывает?

— Конечно. Это как некий прием, позволяющий потом шагнуть на сцену и сделать выплеск эмоций. И бывает временами страшновато, я все-таки роль короля эстрады играю, а он был королем и в молодости, и сейчас. И мне нужно выйти к публике, сделать так, чтобы она сказала: «Ах!»

— В вашем райдере написано, что вы гримируетесь в помещении с температурой не выше 23 градусов.

Есть такое. Это касается летних месяцев и концертов на площадках, где грим надо наносить перед выступлением. Я предпочитаю не приезжать в гриме, чтобы по дороге ничего не смазать. И вот представьте: выступление в каком-нибудь зале ресторана, где кондиционера нет и температура примерно как на улице — около +30 градусов, а то и выше. При +27 я уже начинаю «плавиться» — потею, и грим течет. Так что +10...+16 градусов — допускается. А жара выше +23 — нет.

— Были ли случаи, чтобы вас искренне путали с Киркоровым?

— На улицах — нет. Но на выступлениях — да. С большого расстояния я очень похож. И есть ведь люди, которые видели Киркорова только по телевизору. А тут вдруг я на сцене, имитирую голос и манеру движения. И люди, особенно пожилого возраста, могут спутать. Понятно, что настоящие фанаты поймут сразу.

ЦИФРА

25 тысяч рублей — столько стоит 30-минутное выступление двойника Киркорова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иосиф Пригожин, продюсер:

— Я негативно отношусь к двойникам. Артист работает над своим именем и имиджем, а кто-то влегкую берет этот образ и зарабатывает на нем деньги Есть такое понятие, как авторское право: по-хорошему, если двойник хочет получать деньги за счет чужого имиджа, то пусть половину отдает настоящему артисту.

Заработки несравнимы

Двойники эстрадных знаменитостей частенько зарабатывают деньги на своем сходстве. Но вот доходы дублеров вряд ли сравнимы с «ценником» на оригиналы.

Лолита и Евгений Цой. Пародист Евгений Цой изображал Шуру, Киркорова, но наибольший зрительский отклик получил, изображая певицу Лолиту.

Хотя долгое время отказывался от такой роли. Но все-таки актерский профессионализм взял верх, и Цой «стал» Милявской. Теперь за выступление в ее роли Евгений зарабатывает от 50 тысяч рублей. А сама Лолита за концерт берет от 10 до 16 тысяч долларов.

Григорий Лепс и Альбер Мелик-Пашаев. Альбер — профессиональный актер театра и кино, а также музыкант-композитор. Но возможность выступить двойником Лепса не упустил — ведь их сходство очевидно. Альбер берет за выход в образе Григория всего несколько тысяч рублей. Настоящий Лепс за выступление зарабатывает от 150 тысяч евро.

Михаил Боярский и Адриан Андрейченко. Москвич Адриан для возможности выступать в роли Боярского специально менял себе голос. Он носит усы и постоянно появляется на публике в шляпе — такой же, как и у Боярского. Адриан регулярно выступает на корпоративах и даже участвует в совместных выступлениях с настоящим д’Артаньяном. Только Андрейченко получает за выход на сцену от 10 тысяч рублей, а Михаил Боярский — от 10 тысяч долларов.